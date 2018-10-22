Парень из Твери побил всех, кроме белоруса

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-22T15:17:47+03:00

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Тверской кикбоксер Александр Малафеев стал обладателем серебряной медали чемпионата Европы по кикбоксингу в весе до 86 кг. Успеха наш спортсмен сумел добиться, выступая в составе сборной России, члены которой с 14 по 21 октября боролись за награды турнира в словацкой Братиславе.

На турнир наш земляк ехал в качестве одного из фаворитов. Дело в том, что Александр является действующим чемпионом России по кикбоксингу и обладает званием «мастер спорта». Кроме того, были до этих стартов в копилке нашего земляка и другие награды - не только всероссийских, но и международных соревнований.

Заметим, что наш земляк на турнире выступал в японском формате кикбоксинга К-1, который считается одним из самых жестких. Фактически это тот же тайский бокс, который с переездом в страну восходящего солнца стал более мягким и адаптированным для рынка. Например, в К-1 запрещены удары локтями. Изначально считалось, что итогом применения подобных ударов становятся различные рассечения, которые в свою очередь вредят зрелищности, а значит, привлекают меньше болельщиков. Кроме того, была пересмотрена и система подсчета очков. Так, в К-1 оценки ударов руками и ногами в статистических выкладках имеют равнозначное значение, в отличие от тайского бокса.

На уровне квалификационных поединков Александр встречался с бойцами из Чехии и Словакии. Такой расклад был для нашего земляка вполне удачным. Оба боя завершились его победой.

На стадии полуфинала Малафеев столкнулся с хорватским визави. Кстати, еще при подготовке к первенству Европы тверской боец особенно отмечал представителей этой страны. Но фортуна и спортивное мастерство оказались на стороне жителя Верхневолжья. В конце первого тайма хорват получил сильный удар в печень, от которого уже не оправился.

В финальной схватке Александр Малафеев схлестнулся с белорусом Евгением Волчеком. Первый раунд остался за нашим бойцом. Пока тверичанин наносил многочисленные удары по корпусу и ногам соперника, тот предпочитал клинчевать и лишь изредка огрызался. Стоит заметить, что белорус был заметно выше россиянина, поэтому необходимости ввязываться в ближний бой у него не было.

Второй раунд Александр вновь начал активней, однако и белорус не стоял. Представитель братской республики начал активно обрабатывать нашего земляка ногами, причем несколько его ударов пришлись точно в цель.

В заключительную трехминутку свежее, активнее, а главное - точнее оказался белорус. Как и в предыдущих раундах, он в основном работал ногами, раз за разом пытаясь пробить коленом в голову тверичанину. Такая тактика принесла результат. Судьи отдали победу Евгению Волчеку, а Александр Малафеев стал серебряным призером чемпионата Европы. Но расстраиваться не стоит. Еще никогда в Тверской области не было таких титулованных кикбоксеров. Спортивная карьера 21-летнего Александра Малафеева только набирает обороты.