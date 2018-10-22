2018-10-22T10:44:41+03:00
Общество

«Ростелеком» завершил первый этап подключения к интернету лечебных учреждений в Тверской области

«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Алина ПЕТРОВА
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ПАО "Ростелеком"ПАО "Ростелеком"
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По техническому заданию госконтракта, компания подключила к единой информационной системе здравоохранения 110 медицинских организаций Тверской области. Для этого провайдер цифровых услуг построил новые и модернизировал существующие волоконно-оптические линии связи и узлы доступа.Скорость передачи данных для медучреждений составила не менее 10 Мбит/с.

Александр Абрамков, вице-президент, директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мы завершили первый этап подключения к интернету медучреждений ЦФО, и сразу приступили ко второму. В результате доступ в Сеть получат более семисот больниц и поликлиник центра России. Это значительно расширит возможности наших врачей. Например, сервисы аудио- и видеоконференцсвязи позволят проводить врачебные консилиумы онлайн, а защищённые каналы связи обеспечат быстрый обмен конфиденциальными данными. Это поможет врачам не только ускорить диагностику, но и принимать более взвешенные решения, что, в итоге, положительно скажется на качестве жизни граждан».

К концу 2018 года «Ростелеком» подключит к интернету ещё 90 медицинских организаций области.Новая инфраструктура позволит более эффективно использовать дорогостоящее медицинское оборудование и преодолеть территориальную удалённость лечебных учреждений.

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