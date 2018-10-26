СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-26T14:05:57+03:00

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Министерство финансов Тверской области сообщает, что на 1 октября 2018 года задолженность Верхневолжья по бюджетным кредитам составляет 14 млрд 894,6 млн рублей. Кроме того, еще 750 млн рублей составляет долг по государственным ценным бумагам.

Специалисты РИА Рейтинг проанализировав такие показатели во всех субъектах России заключили, что за девять месяцев 2018 года госдолг Тверской области снизился на 39%. Помимо Верхневолжья в лидеры списка снижения долговой нагрузки попали: Пермский край (-50,4%), Чувашская Республика (-45,1%), Ненецкий автономный округ (-39,8%) и Република Тыва(-39,6%).

Что касается других регионов, то в 10 из них объем задолженности за девять отчетных месяцев не изменился, а в 22 и вовсе вырос. В антирейтинг темпов наращивания обязательств перед федеральным центром попали Республика Калмыкия (+27,8%), Приморский Край (+22,8%) и Хабаровский Край (+20,7%). Еще в пяти регионах РФ объем госдолга вырос более чем на 10%. А вот у Севастополя и Сахалинской области задолженности перед федеральным бюджетом и вовсе нет.

А теперь о должниках. Краснодарский край должен вернуть в госказну 127,8 млрд рублей. За 9 месяцев текущего года региону удалось снизить объем долга на 14,3% в основном за счет погашения коммерческих долгов. Преодолел барьер в 100 млрд рублей и Красноярский край, чей госдолг вырос на 9,5% до 109,1 млрд рублей. Следом идут Республика Татарстан (94,4 млрд.) и Московская область (93,8 млрд.). При этом в Московской области гослдолг снизился за текущий год на 3,6%, а в Татарстане вырос на 1,2%.

Эксперты отмечают, что за прошедший срок объем государственного долга снизился в 53 регионах РФ, а в 12 из них он сократился более чем на 25%. При этом суммарный объем средств, которые субъекты РФ задолжали федеральном центру, на 1 октября 2018 года составлял 2,14 триллиона рублей, что на 7,5% ниже, чем в начале года. В абсолютном выражении госдолг сократился на 174, 7 млрд рублей. Наибольший вклад в снижение этого показателя внесли Краснодарский край, Кемеровская область и Свердловская область. Три региона смогли вернуть центру порядка 62,2 млрд рублей. Еще в шести регионах госдолг в денежном выражении снизился на 7-10 млрд рублей.

Растут и муниципальные долги. Объем муниципального долга достиг отметки в 350,3 миллиарда рублей, что на 4,8% ниже, чем на 1 января 2018 года.

Специалисты РИА Рейтинг отмечают, что общий объем государственного долга всех субъектов РФ и входящих в них муниципальных образований, на 1 октября составил 2,491 триллиона рублей.

В тоже время в структуре регионального госдолга продолжает расти доля бюджетных кредитов. Так, если в начале года на них приходилось чуть более 44% региональных обязательств, то к 1 октября уже 51%. При этом доля коммерческих кредитов за девять месяцев текущего года сократилась с 29% до 19%.

В 40 российских регионах на 1 октября 2018 года сумма госдолга находится в диапазоне от 50% до 100% объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, а в 27 субъектах РФ госдолг превышает 70% собственных доходов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКОНОМИСТА

Кандидат экономических наук, замди ректора Института экономики и управления по учебной работе ТвГУ, доцент кафедры экономики предприятия и менеджмента Оксана ТОЛКАЧЕНКО:

- Госдолг Тверской области снизился за счет нескольких факторов. Во-первых в 2015 году наш бюджет был профицитным, во-вторых, происходит реструктуризация долга. Растет доля бюджетных кредитов, которые выдаются под минимальную фиксированную ставку. Чтобы позитивная тенденция продолжилась, Тверской области надо выходить на профицитный бюджет, чтобы расплачиваться с долгами в большем объеме. Кроме того, необходимо наращивать и долю получаемых бюджетных кредитов.

СПРАВКА "КП"

Государственный долг - результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Госдолг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков.

Говоря проще, это сумма всех долговых обязательств региона перед юридическими, физическими лицами и другими субъектами.