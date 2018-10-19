Обязанности министра финансов Тверской области будет исполнять Марина Подтихова
Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначил временно исполняющей обязанности министра финансов региона Марину Подтихову. До нового назначения она возглавляла региональное управление Федерального казначейства.
Марина Подтихова родилась 1 августа 1971 года. С 17 лет работала архивистом Госархива Калининской области, а также была лаборантом кафедры английского языка Калининского государственного университета.
В 1990 году начала трудиться диспетчером автопредприятия «Калинингражданстрой», а через год стала старшим товароведом АООТ «Тверской вагоностроительный завод».
В 1994 году Марина Подтихова окончила экономфак ТвГУ и примерно в это же время была назначена ведущим ревизор-инспектором финансового управления администрации города.
С 1996 года будущая врио министра исполняла обязанности главного бухгалтера в филиале по Центральному району финансового управления администрации Твери, а затем избавилась от этой приставки.
С этого же года Марина Подтихова становится ведущим ревизором-инспектором, ведущим специалистом, а также главным специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации Тверской области.
С 2002 года она была назначена заместителем начальника отдела казначейского исполнения областного бюджета, с 2003-го становится заместителем начальника управления казначейства департамента финансов Тверской области, с 2005 года - начальником управления казначейства.
В 2008 году Марина Подтихова назначена заместителем начальника департамента финансов, а с 2011 года - руководителем управления Федерального казначейства по Тверской области.
Новая врио министра финансов является государственным советником Российской Федерации 2-го класса.
В багаже наград Марина Подтихова имеет благодарность и грамоту губернатора Тверской области, памятную ведомственную медаль «20 лет Федеральному казначейству», почетную грамоту главы города Твери, почётную грамоту Федерального казначейства и ряд других поощрений.
Напомним, до 10 октября финансами Тверской области заведовала Ирина Северина, которая с поста министра ушла на пенсию.