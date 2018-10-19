Обязанности министра финансов Тверской области будет исполнять Марина Подтихова

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-19T13:54:35+03:00

До нового назначения она руководила региональным управлением Федерального казначейства

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначил временно исполняющей обязанности министра финансов региона Марину Подтихову. До нового назначения она возглавляла региональное управление Федерального казначейства.

Марина Подтихова родилась 1 августа 1971 года. С 17 лет работала архивистом Госархива Калининской области, а также была лаборантом кафедры английского языка Калининского государственного университета.

В 1990 году начала трудиться диспетчером автопредприятия «Калинингражданстрой», а через год стала старшим товароведом АООТ «Тверской вагоностроительный завод».

В 1994 году Марина Подтихова окончила экономфак ТвГУ и примерно в это же время была назначена ведущим ревизор-инспектором финансового управления администрации города.

С 1996 года будущая врио министра исполняла обязанности главного бухгалтера в филиале по Центральному району финансового управления администрации Твери, а затем избавилась от этой приставки.

С этого же года Марина Подтихова становится ведущим ревизором-инспектором, ведущим специалистом, а также главным специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления администрации Тверской области.

С 2002 года она была назначена заместителем начальника отдела казначейского исполнения областного бюджета, с 2003-го становится заместителем начальника управления казначейства департамента финансов Тверской области, с 2005 года - начальником управления казначейства.

В 2008 году Марина Подтихова назначена заместителем начальника департамента финансов, а с 2011 года - руководителем управления Федерального казначейства по Тверской области.

Новая врио министра финансов является государственным советником Российской Федерации 2-го класса.

В багаже наград Марина Подтихова имеет благодарность и грамоту губернатора Тверской области, памятную ведомственную медаль «20 лет Федеральному казначейству», почетную грамоту главы города Твери, почётную грамоту Федерального казначейства и ряд других поощрений.

Напомним, до 10 октября финансами Тверской области заведовала Ирина Северина, которая с поста министра ушла на пенсию.