В Твери завершается ремонтная кампания

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-18T10:42:29+03:00

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На данный момент в Твери завершены основные работы по ремонту дворовых территорий – до конца недели последний объект на улице Фарафоновой должен быть доделан. Также подходят к концу кампании по ремонту дорог и теплосетей города. Глава Твери Алексей Огоньков проверил ход работ на объектах в рамках инспекционной поездки.

Первым пунктом поездки стала улица Володарского, где проводится реконструкция магистрального трубопровода. На данном участке разрытия приходилось проводить регулярно из-за сильной изношенности теплосети. Поэтому в этом году было принято решение заменить наиболее проблемный участок.

На данный момент работы «в металле» на сетях полностью завершены. Всего заменили 96,4 метра трубы диаметром 720 мм. Во время ремонта жители получали тепло и горячую воду по обводным линиям, сейчас завершено их переключение на новый трубопровод. В ближайшее время подрядная организация, с которой заключила договор «Тверская генерация», должна завершить благоустройство, то есть восстановить асфальт на всём участке ремонта.

Также ведется ремонтная кампания на разводящих теплосетях. В этом году в Твери отремонтируют 7 крупных объектов. Один из них – на Волоколамском проспекте. Здесь среди потребителей – 2 детских сада. Поэтому было особенно важно выполнить все мероприятия в срок. Сейчас работы на трубопроводе завершены, началась замена вводов в дома с переключением их на основную схему. Ремонт планируется завершить уже 17 октября, далее – благоустройство.

Продолжаются работы и в зонах отдыха. В марте этого года в ходе рейтингового голосования жители города определили территории, на которых будет проведено благоустройство. В их числе – «Аллея Славы» в Мамулино. Этот объект в ходе инспекционной поездки также посетил глава Твери Алексей Огоньков. Здесь на данный момент подрядчик выполнил подготовительные работы, уложил кабель для системы уличного освещения, ведётся установка бортового камня. После благоустройства здесь появятся пешеходные и велодорожки, турники для воркаута, детские площадки, в том числе, в виде корабля высотой в 10 метров.

– В первую очередь, мы проводим именно те работы, для которых нужна тёплая сухая погода. Например, подготовка бетонного основания для прорезиненного покрытия детской площадки. Также мы уже заказали элементы благоустройства, такие как скамейки, фонари, урны, – рассказал заместитель генерального директора фирмы-подрядчика «СВС-групп» Владимир Жуков.

Работы должны быть завершены вовремя. Фото: пресс-служба администрации Твери

Ремонт дорог в этом году проводился во всех районах города на 17 объектах за счёт финансирования из областного и городского бюджетов. Работы завершены на всех объектах, кроме 2 участков Московского района – здесь планируется все доделать до конца октября.

Что касается ремонта дворовых территорий, то сейчас работы завершены на 24 объектах из 28, на 4-х – это большая дворовая территория на Фарафоновой – остаётся завершить детали, эта работа будет выполнена до конца недели.

– В этом году мы своевременно завершаем работы по всем дворовым территориям, начатым и брошенным недобросовестными подрядчиками в прошлом году. В следующем рассчитываем привести в порядок дворы, ремонт которых планировался ещё в 2017-м, но так и не был начат. Кроме того, постараемся по максимуму включить новые территории – на основе наших данных мониторинга и обращений жителей, – рассказал Глава Твери Алексей Огоньков. – Главная задача – подойти комплексно к проведению ремонтной кампании. То есть проанализировать состояние сетей перед тем, как приступать к замене асфальтового покрытия. В случае, если требуется их замена, это нужно сделать, иначе средства на ремонт будут выброшены на ветер и не принесут пользу людям. Кроме того, при планировании работ нужно учитывать наличие инфраструктуры во дворах – это скамейки, урны, освещение, детские и спортивные площадки. Сейчас на отремонтированных объектах завершается приемка. В случае выявления недостатков подрядчики устраняют их за свой счёт.

Отдел информации и аналитики администрации города Твери