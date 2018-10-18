В Твери депутаты и жители выступают в поддержку переименования улицы в центре города

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-18T10:32:06+03:00

Вопрос переименования улицы Володарского в центре Твери и присвоения ей имени выдающегося поэта, нашего земляка Андрея Дементьева активно обсуждается в городе уже в течение недели.

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Инициативу Международного общественного фонда «Российский фонд мира» 10 октября поддержали члены комиссии по топонимике. Окончательное решение должна будет принять Тверская городская Дума, ряд депутатов которой уже сейчас положительно высказываются по поводу данного предложения.

«Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,

Если то, что случилось, нельзя изменить.

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить».

Эти знаменитые строки для депутата Тверской городской Думы Сергея Аксенова – одно из любимых стихотворений Андрея Дементьева. Он уверен – тверичанене вправе гордиться талантливым земляком. И именно о нём должны узнавать туристы во время экскурсий по улице, которая сейчас носит имя Володарского, чья личность сегодня оценивается неоднозначно.

– Сейчас, приезжая в другие города и проходя по улицам, мы видим какие-то названия и сразу же утыкаемся в смартфон, ищем информацию о людях, в честь которых названы топонимы. Естественно, когда туристы, прогулявшись по этой улице, наберут в поисковиках имя Андрея Дементьева, первое, что они увидят, – замечательные строки его стихотворений, – комментирует Сергей Аксенов.

Тверичанин Александр Овштейн также согласен с депутатом, но он считает, что внимание нужно обратить не только на эту улицу, но и на другие, названные в честь неоднозначных деятелей из советского прошлого.

– Целиком поддерживаю эту инициативу и считаю, что улицы, названные в честь многих революционеров, должны быть переименованы. Андрей Дементьев – человек, достойный того, чтобы его именем называлась улица, – уверен житель Твери.

При этом опыт отказа от советских наименований у Твери большой – одним из первых бывший город Калинин вернул себе историческое название. Инициативу с переименование поддерживает и лидер фракции партии «Единая Россия» в ТГД Илья Холодов.

– На мой взгляд, эту перемену можно назвать позитивной для города. Это послужит повышению туристической привлекательности, продемонстрирует наше уважение к тем людям, которые жили и родились в нашем городе и сыграли важную роль в его судьбе, – отметил Илья Холодов.

Председатель совета многоквартирного дома №39 по улице Володарского Екатерина Рябчикова также не против переименования. Она 30 лет живёт по этому адресу, с ним связано многое в ее жизни, но ностальгии по этому названию испытывать не будет. Жильцы надеются, что новое имя принесёт улице новую жизнь. В первую очередь это касается благоустройства территории.

– Чтобы не зря улице дано было имя известного поэта, необходимо принять меры по улучшению ее внешнего облика. Но переименовать улицу нужно, потому что тогда наш земляк Андрей Дементьев не будет забыт. К тому же именно здесь находится Дом поэзии, который он организовал, – подчеркнула Екатерина Рябчикова.

Окончательное решение по названию улицы и площади примут депутаты Тверской городской Думы. Сейчас они изучают мнения жителей, взвешивают все за и против. В числе тех, кто активно занимается темой, – депутат от партии «Справедливая Россия» Сергей Юровский. «Принципиальных возражений по поводу переименованию улицы Володарского в улицу имени Андрея Дементьева у меня, конечно, нет, – прокомментировал депутат. – Есть опасения, что этим действием мы причиним ряд неудобств местным жителям».

Администрация города также изучила данный вопрос совместно с различными ведомствами. Вывод, к которому пришли специалисты, – неудобств, связанных с переоформлением документов, у жильцов, прописанных на Володарского, при смене наименования улицы не будет. Замена паспортов в таких случаях не нужна. Документы граждан в связи с переименованием недействительными не станут. При вступлении в силу решения об изменении адреса объекта адресации (изменение названия улицы, площади, проспекта, проезда и т.п.) внесение изменений в ранее выданные документы в обязательном порядке не требуется.

При оказании государственных услуг по линии миграции на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, например: замена паспорта по достижению 20, 45-летнего возраста, утрата паспорта и т.д. соответствующая запись будет вноситься в содержащиеся сведения.

Что касается документов горожан, например, на находящуюся в собственности недвижимость, то в тверском Росреестре пояснили: изменение наименований улицы и площади в центре Твери не повлечёт необходимости замены правоустанавливающих документов. Внесение изменений в государственные реестры происходит в порядке межведомственного информационного взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государственной власти.

«На территории Тверского региона уже сложилась практика взаимодействия по данному вопросу между органами местного самоуправления и органами государственной власти. Так, путём объединения нескольких муниципальных образований, расположенных в Удомельском районе, было создано новое муниципальное образование – Удомельский городской округ. В результате изменился адрес объектов недвижимости. Однако произошедшие изменения не затронули прав собственников объектов недвижимости и они не понесли никакого ущерба», – пояснили в Росреестре.

Отдел информации и аналитики администрации города Твери.