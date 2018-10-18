2018-10-18T20:45:46+03:00
Общество

Больше всего осуждённые Тверской области боятся не найти работу

В прошлом году на территории Верхневолжья было совершено 20051 преступление
Альберт БОЙКОВ
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Не всем освободившимся удается вернуться к нормальной жизниНе всем освободившимся удается вернуться к нормальной жизниФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Немного статистики. В 2017 году на территории нашего региона было совершено 20051 преступление. При этом ранее судимые преступали закон 2604 раза, а еще 4877 правонарушений на счету лиц, уже совершавших преступления.

Через какое-то время осужденные выйдут на свободу, и далеко не факт, что смогут вернуться к нормальной жизни. Этому есть ряд причин. Находясь в местах заключения, люди часто теряют социальные связи и с трудом вливаются в новый ритм существования.

Вместо расписанной по часам жизни освободившиеся попадают в мир, где надо всё решать самому. Зачастую, не справившись со свалившимися на них обязательствами, граждане совершают повторные преступления и отправляются туда, где всё ясно и понятно.

Эти вопросы обсуждались на заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Тверской области в минувшую среду, 17 октября.

В пяти колониях Тверской области социологи из ТвГТУ опросили 298 человек, чтобы выяснить актуальные проблемы, которые больше всего волнуют людей, находящихся в местах заключения.

Например, на повторные преступления в большинстве своем идут граждане среднего возраста, которые не имеют на «большой земле» ни семьи, ни детей. Стараются выйти по УДО в основном женщины и те, кого на свободе ждет семья. Кроме того, сотрудникам университета опрошенные осужденные пожаловались на чрезвычайно маленькую зарплату, которая порой не превышает двух тысяч рублей.

При этом находящиеся в заключении отметили, что они довольным тем фактом, что у них есть возможность периодически общаться с родственниками.

По итогам опроса был составлен рейтинг наиболее важных проблем осужденных. Так, больше всего они переживают за трудоустройство после освобождения. Работодатели неохотно берут к себе сотрудников, за которыми тянется криминальный шлейф. Следом идет проблема обретения жилья. Примерно каждый десятый просто не имеет собственного угла.

В проблемный рейтинг попала возможность получения материальной помощи, а также актуальность информации об отношении гражданских к осужденным.

Меньше всего находящихся в местах заключения волнует возможность получения медицинской и социальной помощи.

После окончания мероприятия представители нескольких министерств получили рекомендации, выполнение которых должно помочь освободившимся гражданам влиться в привычную жизнь. Конечно, в ближайшее время систему перестроить не получится, однако надо понимать, что от социализации осужденных зависит в том числе и благополучная жизнь других граждан.

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