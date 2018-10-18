Тепло в Тверь больше не вернётся, в прохладу осени наш город окунётся

СЕГОДНЯ 13:01 2018-10-18T13:00:33+03:00

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В середине октября небесная канцелярия порадовала жителей Тверской области по-настоящему майской погодой, но у всего есть логический конец.

- Антициклон, который обеспечивал такую теплую погоду, отступает на юго-восток. На его место идет другой антициклон, уже более влажный, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Уже в пятницу на небе появятся облака, через которые солнце будет пробиваться лишь изредка. При этом температура воздуха может опуститься до +12 градусов. В субботу наверняка похолодает до +10 градусов, а вероятность увидеть небесное светило будет низкой. В последний выходной показания термометра могут упасть еще на один градус, а солнце совсем исчезнет.

С началом новой рабочей недели осень окончательно отвоюет свои позиции. В понедельник температура будет колебаться возле отметки в +9 градусов, и, возможно, пройдут дожди. В последующие два дня сильных температурных перепадов не ожидается, при этом есть вероятность, что выглянет солнце. Ночью будет холодать до 0 градусов, а иногда и ниже.