Пьяный водитель заказной маршрутки пытался отвезти людей из Твери в Смоленскую область

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-18T13:56:43+03:00

Водитель микроавтобуса вряд ли думал, чем может закончиться поезда Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В среду, 17 октября, около 16.20 на проспекте Калина в Твери полицейские во время профилактического мероприятия остановили микроавтобус, водитель которого вез пассажиров в Сычевку (город на северо-востоке Смоленской области). Во время стандартной проверки документов один из инспекторов почувствовал запах алкоголя, исходившего от водителя.

После этого полицейский дал мужчине подышать в трубочку, чтобы удостовериться в своем предположении. В итоге алкотестер показал, что в выдыхаемом водителем воздухе содержится 0,198 миллиграмма паров алкоголя на литр.

Неутешительные показания прибора мужчина объяснил тем, что 16 октября он выпил около бутылки водки и на маршрут выходить не собирался.

Стала известна полицейским и схема движения транспортного средства. В Тверь из Сычевки автобус выехал около шести часов утра, а уже около 16.00 начал движение в обратном направлении.

Самое интересное, что, согласно отметке в путевом листе, около 06.00 водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр, который подразумевает и освидетельствование на состояние опьянения. Заметим, что на момент остановки в автобусе находились 11 пассажиров, основная масса которых - жители Ржева и Старицы.

Мужчина явно не ожидал встречи с полицейскими Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

В отношении нарушителя сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал по статье 12.8 КоАП РФ. Можно сказать, что водитель остался без работы. Эта статья кодекса об административных правонарушениях подразумевает штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. Автобус был отправлен на штрафную стоянку. По факту случившегося инцидента проводится проверка. Кроме того, информация о происшествии передана в тверской отдел Управления автодорожного надзора. Там, скорее всего, наложат на нарушителя денежный штраф. Сотрудники УГИБДД по Тверской области отправили смоленским коллегам информацию, на основе которой будет проведена проверка юридического лица, которому принадлежит этот автобус.

Напомним, 5 октября под Тверью лоб в лоб столкнулись маршрутный микроавтобус «Форд» и рейсовый «ЛИАЗ». В результате сильнейшего удара на месте аварии погибли 13 человек, которые находились внутри микроавтобуса, включая и водителя маршрутки. Выжить удалось только молодому парню, сидевшему на заднем сиденье и на момент аварии пристегнутому ремнем безопасности. Удалось избежать гибели и водителю «ЛИАЗа», а также его единственной пассажирке. Катастрофа произошла из-за того, что водитель маршрутки уснул за рулём.