Международная страховая инспекция высоко оценила безопасность Калининской АЭС
Такую оценку дали эксперты Британского и Российского страховых пулов в ходе Международной страховой инспекция (МСИ), которая прошла на Калининской АЭС с 9 по 11 октября. Для энергоблоков Калининской АЭС подобная проверка стала второй.
В работе инспекции также приняли участие представители страховых компаний «Nira», Nira», «AIG», «Норскорт», АО «Атомный страховой брокер» и Концерна «Росэнергоатом».
Возглавил работу международной команды инспекторов председатель технического комитета Российского ядерного страхового пула, руководитель проекта АО «Nira», СОГАЗ» Анатолий Никитин.
В ходе инспекции были проверены такие основные направления деятельности, как обеспечение ядерной безопасности и противопожарной защиты, проведен анализ отказов оборудования атомной станции. Эксперты провели обходы помещений всех энергоблоков Калининской АЭС, открытого распределительного устройства, осмотрели резервную мобильную спецтехнику, необходимую для обеспечения безопасной работы энергоблока в условиях нештатной ситуации.
Международные инспекторы дали высокую оценку обеспечению ядерной и радиационной безопасности, особо отметили последовательную реализацию программы модернизации и повышения надежности энергоблоков Калининской АЭС.
«На Калининской АЭС достигнут высокий уровень безопасности и производительности. Атомная станция эффективно работает по всем основным показателям», - подчеркнул руководитель инспекции Анатолий Никитин.
Среди сильных сторон также была отмечена квалификация и профессионализм персонала, хорошее состояние зданий и помещений, эффективная система взаимодействия с работниками предприятия. Дана положительная оценка выполнения станцией рекомендаций по итогам предыдущих инспекций.