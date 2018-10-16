Международная страховая инспекция высоко оценила безопасность Калининской АЭС

16 Окт. 15:00 2018-10-17T10:57:02+03:00

Обеспечение безопасности и культуры производства на Калининской АЭС находится на высоком уровне и соответствует российским и мировым стандартам.

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Такую оценку дали эксперты Британского и Российского страховых пулов в ходе Международной страховой инспекция (МСИ), которая прошла на Калининской АЭС с 9 по 11 октября. Для энергоблоков Калининской АЭС подобная проверка стала второй.

В работе инспекции также приняли участие представители страховых компаний «Nira», Nira», «AIG», «Норскорт», АО «Атомный страховой брокер» и Концерна «Росэнергоатом».

Возглавил работу международной команды инспекторов председатель технического комитета Российского ядерного страхового пула, руководитель проекта АО «Nira», СОГАЗ» Анатолий Никитин.

В ходе инспекции были проверены такие основные направления деятельности, как обеспечение ядерной безопасности и противопожарной защиты, проведен анализ отказов оборудования атомной станции. Эксперты провели обходы помещений всех энергоблоков Калининской АЭС, открытого распределительного устройства, осмотрели резервную мобильную спецтехнику, необходимую для обеспечения безопасной работы энергоблока в условиях нештатной ситуации.

Международные инспекторы дали высокую оценку обеспечению ядерной и радиационной безопасности, особо отметили последовательную реализацию программы модернизации и повышения надежности энергоблоков Калининской АЭС.

«На Калининской АЭС достигнут высокий уровень безопасности и производительности. Атомная станция эффективно работает по всем основным показателям», - подчеркнул руководитель инспекции Анатолий Никитин.

Среди сильных сторон также была отмечена квалификация и профессионализм персонала, хорошее состояние зданий и помещений, эффективная система взаимодействия с работниками предприятия. Дана положительная оценка выполнения станцией рекомендаций по итогам предыдущих инспекций.