Риск сгореть в торговых центрах Твери всё ещё велик

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-17T14:11:02+03:00

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В торговых центрах Твери вновь обнаружены нарушения требований пожарной безопасности. На этот раз сотрудники регионального МЧС и прокуратуры посетили с контрольной проверкой более 20 объектов в Московском районе города. Ранее проверяющие не только посещали эти площади, но и обнаруживали там многочисленные нарушения.

Естественно, что после этого в отношении ряда владельцев торговых центров были возбуждены дела об административном правонарушении, а также выдвинуто требование устранить недочеты. На это коммерсантам дали месяц, однако спустя отведенный срок ситуация практически не изменилась.

- Часть нарушений оказались не устранены, мало того, к ним еще прибавились новые, - пояснили в прокуратуре Тверской области.

Сотрудники ведомства опубликовали на официальном сайте список торговых центров, не извлекших уроков из трагедии в Кемерово, где 25 марта этого года в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, 41 из которых - дети. Вот эти торговые центры: «Фэктори», «Урожай», «Вагжанка», «Универсал», «РИО», «Вавилон», «Можайский», «Южный», «Ямской», «Впоход».

Если игнорирование требований пожарной безопасности продолжится, то дело может привести к возбуждению уже уголовного дела.

Напомним, первые недочёты в торговых центрах Твери были выявлены во время всероссийской инспекции, которая началась сразу после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда Генпрокуратура отдала распоряжение проверить места массового скопления людей по всей России. Кстати, после большой проделанной работы специалисты пришли к выводу, что пожар в «Зимней вишне», скорее всего, разгорелся из-за банального замыкания светильника.