«Тверь Водоканал» выбирает робота

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-16T14:28:00+03:00

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Современные комплексы состоят из видеокамеры, проталкиваемой жестким кабелем либо установленной на специальной тележке или плоту, а также программного обеспечения для обработки передающейся картинки и выдачи заключения. Они могут использоваться как для водопроводных, так и для канализационных сетей диаметром от 100 мм и выше.

«Своевременная диагностика - залог безаварийной работы сетевого хозяйства. Качественные диагностические комплексы позволяют заблаговременно выявлять проблемы. Сегодня появилось много дешевого, но ненадежного китайского оборудования. Мы же ориентируемся на лидеров отрасли - производителей из Германии, которые гарантируют многолетнюю эксплуатацию и имеют официальные сервисные центры в России. Мы познакомились с таким оборудованием на недавней выставке «Экватек», где представлены последние достижения в нашей сфере, и договорились с поставщиками об испытаниях на месте», - рассказывает и.о. генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

В зависимости от комплектации стоимость роботизированных комплексов составляет от полутора до 10 млн рублей. Специалистам предприятия предстоит найти оптимальное сочетание технических возможностей и цены. Стоит отметить, что на сегодняшний день «Тверь Водоканал» по-прежнему остается единственным водопроводно-канализационным предприятием в регионе, на вооружении которого имеется подобное оборудование.