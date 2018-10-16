2018-10-16T14:28:00+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» выбирает робота

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» проводят полевые испытания разных моделей роботов, предназначенных для обследования состояния трубопроводов изнутри. Новое оборудование заменит морально и физически устаревшее и позволит значительно увеличить объемы и кач
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Испытание робота в работеИспытание робота в работе
Изменить размер текста:

Современные комплексы состоят из видеокамеры, проталкиваемой жестким кабелем либо установленной на специальной тележке или плоту, а также программного обеспечения для обработки передающейся картинки и выдачи заключения. Они могут использоваться как для водопроводных, так и для канализационных сетей диаметром от 100 мм и выше.

«Своевременная диагностика - залог безаварийной работы сетевого хозяйства. Качественные диагностические комплексы позволяют заблаговременно выявлять проблемы. Сегодня появилось много дешевого, но ненадежного китайского оборудования. Мы же ориентируемся на лидеров отрасли - производителей из Германии, которые гарантируют многолетнюю эксплуатацию и имеют официальные сервисные центры в России. Мы познакомились с таким оборудованием на недавней выставке «Экватек», где представлены последние достижения в нашей сфере, и договорились с поставщиками об испытаниях на месте», - рассказывает и.о. генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

В зависимости от комплектации стоимость роботизированных комплексов составляет от полутора до 10 млн рублей. Специалистам предприятия предстоит найти оптимальное сочетание технических возможностей и цены. Стоит отметить, что на сегодняшний день «Тверь Водоканал» по-прежнему остается единственным водопроводно-канализационным предприятием в регионе, на вооружении которого имеется подобное оборудование.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Задержаны браконьеры, которые незаконно охотились в Тверской области
Сотрудницы Росгвардии из Твери участвуют в ведомственном конкурсе красоты «Краса в погонах»
Полицейские задержали мужчину, которого разыскивали в Твери за неуплату алиментов
Курильщиков в Тверской области оштрафовали на 85 тысяч рублей
В Тверской области перевернулся грузовик со щебнем
Ночью на Тверскую область опустится туман
Назван предполагаемый дефицит бюджета Твери на ближайшие два года
Полицейские задержали водителя фуры, который спровоцировал массовую аварию на М-9 в Тверской области
19-летний парень украл два велосипеда из подъезда дома в Тверской области
В Тверской области пройдут праздничные мероприятия к 100-летию комсомола
Три снаряда времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы под Тверью
Продажа телефона через соцсети неудачно закончилась для жителя Твери
Антинаркотический месячник проходит в Твери