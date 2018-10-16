Бюст генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко всё-таки удалось установить в Твери

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-16T12:24:41+03:00

А ведь ещё в мае на скульптуру на хватало денег

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В минувшую субботу, 13 октября, завершена установка бюста генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко, легендарного военачальника снискавшего славу русскому оружию во времена русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов. Особо почитают Иосифа Владимировича болгары, ведь именно с его именем связывают избавление болгарского народа от 500-летнего османского ига.

В Болгарии помнят, как войска под командованием Гурко удерживали Шипкинский перевал, освобождали Софию. Память генерала увековечена в трёх населённых пунктах Болгарии — город Гурково и два села Гурково. Самый живописный бульвар Софии назван именем нашего генерал-фельдмаршала.

Уйдя в отставку Иосиф Гурко поселился в своём любимом имении Сахарово под Тверью, где и скончался на 74 году жизни.

Бюст Иосифа Гурко был отлит в мастерской известного скульптора Ирины Макаровой, тверичанки, выпускницы Венециановки. Именно она, кстати, изготовила для Твери фигуру Рыбака на набережной.

Заказал ей бюст Гурко отец Геннадий, настоятель храма в Сахарово, чтобы установить рядом с усыпальницей фельдмаршала и его семьи. Несколько лет священник занимается увековечением памяти героя, собрал и оплатил аванс в половину суммы - бюст заказал. Но потом деньги кончились.

Однако отцу Геннадию при поддержке благотворителей удалось-таки завершить работы и по изготовлению бюста, и по его установке.

Особенно отрадно, что удалось всё сделать в год празднования Болгарией 140-летия освобождения от османского владычества и накануне 190-летней годовщины со дня рождения генерал-фельдмаршала, которая будет отмечаться в следующем году.

Официально памятник будет открыт 1 ноября. В этот день в Тверь съедутся делегаты XII ассамблеи Русского мира, который соберёт 600 представителей из более чем 70 государств.