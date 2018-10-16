Сколько призывников пойдут служить из Тверской области - это секрет

СЕГОДНЯ 17:42 2018-10-16T17:41:25+03:00

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Во вторник, 16 октября, на Тверском областном сборном пункте прошла пресс-конференция, посвященная осеннему призыву в армию. Начавшаяся 1 октября кампания завершится 31 декабря, а в течение этого времени на защиту Родины отправятся около 132,5 тысячи новобранцев со всей России.

Естественно, что один из первых вопросов касался количества призывников из Тверской области. Конкретную цифру никто из представителей военкомата не назвал, что и не мудрено. Подобные данные, как правило, не разглашаются и фигурируют разве что в документах для служебного пользования. Опираясь на данные прошлых призывных кампаний, можно сказать наверняка, что из Тверской области в армию уйдут не менее полутора тысяч новобранцев.

- Преимущественно призывники будут служить в пределах Западного военного округа. Основная масса отправится в сухопутные войска, военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения, военно-космические силы, войска национальной гвардии, а небольшое число - в ВДВ, - рассказывает временно исполняющий обязанности военного комиссара Тверской области Сергей Ханин.

Пожелания призывника о месте несения службы учитываются в нескольких случаях. Проходить службу недалеко от дома получится у женатых призывников, а также тех, кто имеет детей или больных родителей пенсионного возраста.

Поведал полковник Ханин и о предпочтениях будущих защитников Родины. Со слов офицера, много молодых людей изъявляют желание служить в батальоне почетного караула и президентском полку, в ВДВ и ГРУ. Однако надо понимать, что отбор туда очень серьезный. Солдат должен обладать не только отличными физическими данными, но и крепким психическим здоровьем. Так, в осенний призыв в батальон почетного караула планируют отправить 11 человек, а в президентский полк - 10.

Поднимался на пресс-конференции и вопрос, который волнует всех призывников, и уже не один год. В частности, офицеры еще раз рассказали, что никто не направляет солдат служить в горячие точки. Призывники защищают Родину только в границах РФ, на территории которой в настоящее время вооруженных конфликтов нет.

Что касается граждан, которые пытаются избежать военной службы, то такие находятся в любом из призывов. Весной от военной службы уклонились 11 человек. В отношении призывников были возбуждены уголовные дела, а три человека уже осуждены.

Уклониста от военной или альтернативной гражданской службы ожидает уголовное преследование по ст. 328 УК РФ. В зависимости от решения суда нарушитель может провести в неволе до двух лет.