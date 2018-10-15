Из-за потепления Тверская область зарастёт бурьяном

15 Окт. 15:05 2018-10-15T15:04:32+03:00

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Последние несколько лет природа пытается предупредить человечество о том, что наш мир меняется навсегда и, возможно, не в лучшую сторону. Глобальные катаклизмы всё чаще вспыхивают в разных частях света, уносят тысячи жизней и причиняют местным экономикам внушительный ущерб. Особенно сложная обстановка складывается в приморских зонах, однако изменения в характере погоды легко заметить и в умеренных широтах.

В этом году в Тверскую область пришла очень теплая для наших краев осень. Если среднемесячная температура сентября и октября все-таки держится возле нормальных значений, то отдельные дни выдались по-настоящему летними. Так, например, в конце сентября термометр показывал +25 градусов, а в середине октября его показания уверенно держатся возле отметки +16 градусов. Конечно, ночью заметно холоднее, однако и заморозки пока носят эпизодический характер. Естественно, что в краткосрочной перспективе люди воспринимают такие погодные выкрутасы как еще одну возможность погреться на солнце и насладиться теплыми деньками, однако по сути всё выглядит не так радужно.

На изменения климата в первую очередь реагируют растения, которые очень чувствительны к природным явлениям. «Комсомолка» писала о том, что в конце августа в Тверской области неожиданно зацвели сирень и акация, а где-то готовились распуститься и гиацинты. Природные часы растений сбились, и они решили, что пришло время расцветать.

- Сроки прохождения обычных фаз растений начали смещаться. При нормальном течении сезона такие явления происходить не должны, - рассказывает директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев.

В первую очередь пострадают представители флоры, которые склонны к сезонному прохождению климата. Привычные жителям средней полосы растения начнут отступать на север, а их место займут мусорные растения, которые обычно обитают южнее. Будет среди «незваных гостей» и борщевик. Опасный представитель флоры с каждым годом отвоёвывает у людей всё больше новых площадей и вплотную подбирается к жилым строениям.

Однако особую опасность непривычно теплая погода все-таки несет сельскому хозяйству. В теории без цветов и ягод можно обойтись, наверное, удастся смириться и с нежелательными представителями фауны, а вот без зерна уже придется тяжко. Огромные пищевые ресурсы нашей страны будут под угрозой. Естественно, ученые будут искать решение этой проблемы, однако получится это у них или нет, наверняка сейчас не скажет никто.

Вышеописанные изменения ворвутся в жизнь жителей Верхневолжья не завтра, но, как говорил Остап Бендер, «лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Лёд тронулся». Хотя по такой погоде он даже и не появился...