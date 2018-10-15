2018-10-15T15:04:32+03:00
Общество

Из-за потепления Тверская область зарастёт бурьяном

Глобальные изменения климата обещают большие перемены
Поделиться:
От неожиданной жары спасет бутылочка водыОт неожиданной жары спасет бутылочка водыФото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Последние несколько лет природа пытается предупредить человечество о том, что наш мир меняется навсегда и, возможно, не в лучшую сторону. Глобальные катаклизмы всё чаще вспыхивают в разных частях света, уносят тысячи жизней и причиняют местным экономикам внушительный ущерб. Особенно сложная обстановка складывается в приморских зонах, однако изменения в характере погоды легко заметить и в умеренных широтах.

В этом году в Тверскую область пришла очень теплая для наших краев осень. Если среднемесячная температура сентября и октября все-таки держится возле нормальных значений, то отдельные дни выдались по-настоящему летними. Так, например, в конце сентября термометр показывал +25 градусов, а в середине октября его показания уверенно держатся возле отметки +16 градусов. Конечно, ночью заметно холоднее, однако и заморозки пока носят эпизодический характер. Естественно, что в краткосрочной перспективе люди воспринимают такие погодные выкрутасы как еще одну возможность погреться на солнце и насладиться теплыми деньками, однако по сути всё выглядит не так радужно.

На изменения климата в первую очередь реагируют растения, которые очень чувствительны к природным явлениям. «Комсомолка» писала о том, что в конце августа в Тверской области неожиданно зацвели сирень и акация, а где-то готовились распуститься и гиацинты. Природные часы растений сбились, и они решили, что пришло время расцветать.

- Сроки прохождения обычных фаз растений начали смещаться. При нормальном течении сезона такие явления происходить не должны, - рассказывает директор Ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев.

В первую очередь пострадают представители флоры, которые склонны к сезонному прохождению климата. Привычные жителям средней полосы растения начнут отступать на север, а их место займут мусорные растения, которые обычно обитают южнее. Будет среди «незваных гостей» и борщевик. Опасный представитель флоры с каждым годом отвоёвывает у людей всё больше новых площадей и вплотную подбирается к жилым строениям.

Однако особую опасность непривычно теплая погода все-таки несет сельскому хозяйству. В теории без цветов и ягод можно обойтись, наверное, удастся смириться и с нежелательными представителями фауны, а вот без зерна уже придется тяжко. Огромные пищевые ресурсы нашей страны будут под угрозой. Естественно, ученые будут искать решение этой проблемы, однако получится это у них или нет, наверняка сейчас не скажет никто.

Вышеописанные изменения ворвутся в жизнь жителей Верхневолжья не завтра, но, как говорил Остап Бендер, «лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Лёд тронулся». Хотя по такой погоде он даже и не появился...

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сотрудника линейного отдела полиции в Тверской области подозревают в фальсификации доказательств
Детям из малообеспеченных семей Твери на Новый год подарят сладкие подарки
39-летнего "закладчика" полицейские задержали в Твери
В Тверской области Стартует чемпионат по волейболу
В Твери поймали велосипедного вора
За получение пенсии умершего отца жительница Тверской области пойдёт под суд
В Твери пройдут "Дни малого и среднего бизнеса"
Лесовоз перевернулся в Тверской области
Ярмарка белорусских и российских производителей пройдет в Твери
По факту аварии с 12 пострадавшими на М-9 в Тверской области возбуждено уголовное дело
25-летний рецидивист угнал автомобиль у жителя Твери
В Тверской области жители не болеют гриппом
Автомобиль съехал в кювет в Тверской области
Житель Тверской области сделал из ружья обрез и выстрелил из него в своего знакомого
Двое из 12 пострадавших в аварии на трассе М-9 в Тверской области находятся в тяжелом состоянии
Детско-юношеский фестиваль патриотической песни "Отечество-2018" проходит в Тверской области
На трассе М-10 в Тверской области сбили велосипедиста
Пожилая женщина получила травмы в ДТП в Твери
Авария с пострадавшей произошла в Тверской области из-за неисправности автомобиля
В аварии с участием автобуса на трассе М-9 в Тверской области пострадали 12 человек
Мужчина вынес своего соседа из горящей квартиры в Тверской области
В Тверской области отмечают 650-летие со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской
По вине пьяного водителя в аварии в Твери пострадал мужчина
До конца месяца в поселке Химинститута Твери будет перекрыто движение транспорта
На трассе М-9 в Тверской области произошла массовая авария
Дневные плановые отключения электроэнергии продолжаются в Твери
В Москве обсудили установку Ржевского мемориала советскому солдату