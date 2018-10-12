«Тверь Водоканал» присоединился к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T10:47:27+03:00

На предприятии проходят «Молодежные научно-технические советы» с участием специалистов ООО «Тверь Водоканал» и студентов высших и средних учебных заведений города.

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Цель таких мероприятий, по замыслу организаторов всероссийской акции, - привлечение молодежи к решению актуальных производственных задач.

«Основное внимание фестиваля «Вместе ярче» направлено на предприятия энергетической отрасли. Но водоканал является энергоемким производством, поэтому вопрос сбережения ресурса для нас чрезвычайно актуален. Причем в нашем случае речь идет о сбережении электроэнергии, а также сохранении и возвращении в природу нашего основного ресурса - воды», - говорит главный энергетик ООО «Тверь Водоканал» Александр Ческидов.

4,5 млн кВт электроэнергии ежемесячно требуется для функционирования системы водоснабжения и водоотведения Твери. Только очистные сооружения канализации потребляют 1,5 млн кВт в месяц. При этом собственно на технологию очистки, то есть на работу механических решеток, электрооборудования отстойников, электролизной и работу фильтр-прессов цеха механического обезвоживания, требуется 100-120 тыс. кВт энергии. Все остальное приходится на воздуходувную станцию, которая нагнетает воздух в аэротенки для жизнедеятельности бактерий, очищающих стоки от органики. Об этом студентам 3-го курса ТГТУ рассказал начальник очистных сооружений Игорь Погорелый.

Cтуденты 3-го курса ТГТУ

Энергосбережение на воздуходувной станции - задача, которую еще предстоит решить специалистам предприятия. Меры, которые уже реализованы в последние годы, позволили снизить потребление энергии на 30%. Этого удалось добиться за счет внедрения частотного регулирования мощности оборудования и широкого внедрения системы диспетчеризации.