LTE в Твери прокачали для геймеров и киноманов

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-12T10:33:18+03:00

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В результате большой стройки новых станций связи LTE доступна 80% населения региона, а в самой Твери быстрый интернет прокачали для комфортных занятий киберспортом, а также скачивания и онлайн-просмотра фильмов и сериалов.

С начала года МТС более чем в два раза увеличилаколичество базовых станций на территории области - актуальностьстройки обусловлена тем, что за год интернет-пользователей стало больше на 20%, а объем скачанного интернет-трафика возрос еще сильнее – на 45%.

Благодаря строительству новых базовых станций, покрытие сети увеличилось в 40 населенных пунктах области – в районных центрах Вышний Волочек, Бежецк, Кимры, Лихославль, Западная Двина, Зубцов, Конаково, Максатиха, Нелидово, Ржев, Старица, Торжок, а также в других городах и малых населенных пунктах.

В областном центре построено более 30 LTE-станций, которые помогут разогнать мобильный интернет до 100 Мбит/с – безлимитный высокоскоростной 4G-интернет с минимальным пингом идеально подходит любителям киберспортивных игр: опытным геймерам, которые готовятся к чемпионатам либо новичкам, которые только осваивают эту сферу. Связь и прием-передача данных стали быстрееи надежнее не только в центре Твери, но и спальных районах: Заволжском, Московском, Пролетарском. Изменения каснулись также социально значимых объектов городской инфраструктуры: LTE усилен для больниц, банков, торговых центров, школ и учебных заведений. С 1сентября связью «четвертого поколения» могут пользоваться учащиеся тверского колледжа им. Коняева, машиностроительного колледжа и общеобразовательной школы №14.

- Наши абоненты чаще выходят в интернет с мобильных устройств – смартфонов и планшетов. Быть всегда в сети, на работе, отдыхе за городом, где угодно - стало даже не привычкой, а потребностью, - прокомментировал директор тверского филиала МТС Константин Третьяк. - За счет масштабного строительства и нового тарифа с безлимитным интернетом связь в регионе стала доступна повсеместно, и это дает необходимую свободу потребления для современных пользователей. При этом программа по развитию LTE в регионе не завершена, в 2019 году мы планируем построить в области еще 130 LTE-станций в отдаленных уголках области, где есть высокая потребность в цифровых технологиях.

Стало известно также, что МТС тестирует современную систему ADAS для дальнейшего покрытия участка федеральной трассы М11, по которой ежедневно проезжают до 170 тысяч автомобилей.