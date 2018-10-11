«Осеннее преображение с «Комсомолкой». Этап II: Стильные аксессуары!

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-11T15:19:36+03:00

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Приятные встречи, а вместе с тем и приятные подарки продолжаются для победительницы конкурса «Осеннее преображение с «Комсомолкой» 28-летней тверичанки Оксаны Богдановой. Напомним, именно она набрала наибольшее количество симпатий наших читателей за свою историю и фотографию.

Первым шагом «преображения» стало посещение спортивного комплекса «ZAVOD». А вот на второй встрече Оксана для себя открыла моду в мире аксессуаров. «Мир сумок» - это не просто магазин столь необходимой вещи в гардеробе и в быту каждой женщины. «Мир сумок» - это целая вселенная красоты и стиля.

В магазине "Мир сумок" найдется сумочка для каждой женщины любого возраста и стиля жизни.Фото: Ирина ТАРАСОВА

- Действительно уникальность магазина заключается в его ассортименте, который сегодня в Твери представляют далеко не многие магазины, - рассказывает управляющая магазином «Мир сумок» Елена Булёнышева. - Продукция России у нас представлена в небольшом количестве. В основном это Европа: Италия, Португалия, причем с хорошим сочетанием цена-качество. За модными тенденциями мы следим давно, два раза в год посещаем модные выставки в Милане. И все по одной причине - мы хотим не просто представлять в нашем городе сумки, а модные сумки и модные направления. Хочется сделать наших женщин стильными, красивыми и, конечно, счастливыми.

Португальская коллекция сумок не оставит равнодушными как ценителей классики, так и ценителей современности.Фото: Ирина ТАРАСОВА

СЕГОДНЯ В МОДЕ - ЦВЕТ!

Кстати, если говорить о наступившем сезоне, который встречают в конце августа - начале сентября, то в тренде абсолютная свобода: начиная с классики и заканчивая необычными сумками в стиле «кэжуал».

Что касается цветовой гаммы, то сегодня очень любим и дизайнерами, и покупателями цвет «античная (или пыльная) роза», потому что сочетается практически со всем. Вот уже несколько лет не выходит из моды и цвет марсала (бордово-красный оттенок в сочетании с лёгким коричневым). Любимы сегодня и классические цвета, а именно модные базовые - серый, синий, зеленый. А вот о цвете страсти - красном - в аксессуарах Елена Булёнышева говорит однозначно: «Он всегда был, есть и будет».

Пока Оксана Богданова рассматривает аккуратные ряды умопомрачительных сумок, удобно представленных на витринах, интересуюсь: а что бы выбрала она сама?

- Я бы взяла черную сумку. И не потому, что у меня цвет настроения черный. Просто она подойдет ко всему и не маркая, - считает победительница «Осеннего преображения».

Однако опытные продавцы-консультанты магазина «Мир сумок» выносят свой вердикт:

- От абсолютно черного надо избавляться, так же, как и от плохого настроения. Сегодня сумка должна жить своей жизнью, сама по себе. А значит, играйте с цветом, который сегодня моден как никогда.

РЮКЗАК ОСТАЕТСЯ В ТРЕНДЕ

С цветом разобрались. А вот какие именно сумки модны в этом сезоне? У Елены Булёнышевой есть и на это ответ.

- Дамы есть дамы. Кто-то выбирает одну универсальную и под джинсы, и под брюки, и под юбку. А кто-то - одну классическую под платье и, например, сумку-мешок или рюкзак на каждый день. Но если классика будет всегда, то на некоторые формы мода может меняться.

Например, очень популярны сегодня рюкзаки. Причем абсолютно разные: кожаные или из искусственной кожи, с жесткой формой или, напротив, мягкие. Очень ценятся во всем мире, и в том числе в Твери, рюкзаки из поливинилхлорида, того самого материала, что использует Луи Витон. Они носятся отлично и даже после 10 лет будут выглядеть как новые.

Кожаный рюкзачок–это всегда стильно и практично!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Популярна сегодня и индивидуальность. Если вы хотите, чтобы на улице на вас оборачивались, то внимание на сумки из Португалии! Необыкновенно красочные и яркие, они заметны в магазине уже издали. Эту коллекцию здесь обновляют каждые полгода.

Модный тренд 2018-2019 года: женские рюкзакиФото: Ирина ТАРАСОВА

ОБЫГРАТЬ СУМКУ? ЛЕГКО!

Кроме нескольких тысяч моделей сумок, абсолютно разных по форме, цвету, настроению, в магазине представлено множество дополнительных аксессуаров: шарфики, перчатки, шарфы, косметички и даже зонты. И здесь важно помнить, что сегодня дизайнеры не обязывают что-то строго подбирать под сумку. Все зависит исключительно от вашего желания.

Ну а если вам понадобится помощь, то здесь всегда вам помогут специалисты-консультанты, которые грамотно расскажут и подскажут что-то согласно предпочтениям и для души.

Кстати, победительница «Осеннего преображения с «Комсомолкой» Оксана Богданова тоже не ушла из магазина без советов и приятных подарков. Девушке вручили стильную бирюзовую косметичку. Конечно, с намеком на отпуск, море и отличное настроение!

Косметичка – неотъемлемый аксессуар любой женщины!Фото: Ирина ТАРАСОВА

Адреса и телефоны:

«Мир сумок» ул. Трёхсвятская, д.12, тел. 34-12-49

б-р Радищева, д.12 , тел. 33-16-72

ул. Можайского, д.71, к.1, ТЦ «Южный», 2-й этаж, тел. 79-12-26

сайт: www.mir-sumok-shop.ru