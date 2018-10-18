«Осеннее преображение с «Комсомолкой» в Твери. Этап III: Добавляем тепла и золота, как у Джулии Робертс в «Красотке»

СЕГОДНЯ 20:02 2018-10-18T20:49:07+03:00

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Получать подарки - приятно необыкновенно. Тем более, когда изменения внешние приносят изменения и в душе, добавляя радости, гармонии и счастья.

Победительница конкурса «Осеннее преображение с «Комсомолкой» 28-летняя тверичанка Оксана Богданова на этот раз отправилась в святая святых - в салон красоты «Шарм».

Напомним, девушка набрала наибольшее количество симпатий наших читателей за свою историю и фотографию.

Первый шагом преображения стало посещение спортивного комплекса «ZAVOD», где она узнала, как подтянуть тело. Вторым - магазин «Мир сумок». Там Оксана познакомилась с модными тенденциями и аксессуарами. И вот решающий этап - смена стиля, а, возможно, после этого и образа жизни.

УБИРАЕМ СЕРОСТЬ!

В 9.00 нас встречает сама хозяйка салона, мастер-модельер Лариса Александровна Смирнова. Нашей Оксаной решила заняться именно она.

Несколько профессиональных вопросов: не была ли когда-нибудь блондинкой или рыженькой, путаются или кудрявятся волосы, какая длина волос недопустима? Затем небольшие переговоры с коллегами, и... работа началась. Отметим сразу, Оксана не знала конкретно, что хочет, а потому решила полностью довериться мастерам.

Первый этап окрашиванияФото: Ирина ТАРАСОВА

- Часто к вам женщины приходят и говорят: «Хочу что-то изменить, но что именно - не знаю»? Или сегодня наблюдается другая тенденция? - любуясь ловкой работой Ларисы Смирновой, попутно задают ей вопросы.

- Напротив, сегодня женщины обычно знают, чего хотят. Например, не так давно наблюдался настоящий бум на Анжелику Варум. Белый короткий боб был особенно популярен этим летом. Мужчины тоже не отставали. У них была своя мода, они все как один стриглись под футболистов чемпионата мира этого года.

- А наша Оксана на кого из звезд будет похожа?

- Думаю, скорее на Джулию Робертс. Наша важная задача сейчас - избавиться от серости, она ей не идет совершенно, потому что оттеняет лицо. У Оксаны прекрасные голубые глаза. Их надо оживить, добавив яркости, золотинки. Тем более у нас осеннее преображение. Это будет не только яркий, сезонный, но и очень теплый образ.

И еще модный... Ведь, как объясняют специалисты «Шарма», холодным оттенкам, так популярным в прошлом сезоне, можно смело помахать ручкой. Сейчас им на смену приходят теплые оттенки и всё разнообразие яркости - от рыжего до красного.

Преображение в салоне «Шарм» - это несколько ключевых шагов. Первое, что сделали Оксане, - убрали лишнюю длину и остановились на модной в этом сезоне длине каре. Она позволила подчеркнуть объем, так как у Оксаны удлиненное лицо.

Далее следовали три этапа окрашивания: шатушь (мелирование, осветление прядей. - Ред). Затем окраска корней и далее - протяжка цвета от темного к более светлому.

И, наконец, легкая укладка, которая превращает нашу победительницу в романтичную красотку.

Рыжий снова в моде!Фото: Ирина ТАРАСОВА

ГЛАВНЫЙ АКЦЕНТ - НА ГЛАЗА

С волосами закончили. Сразу после этого к работе приступает очаровательная стилист-визажист Екатерина Быстрова.

- Мы все хотим стать идеальными. А идеальное лицо - это стремление к овалу, правильная форма глаз, правильные черты лица и отсутствие недостатков на коже. Если дефекты есть, мы нацелены на их устранение. Сухость - увлажнить, прыщи - загрунтовать. И уже потом, оглядывая лицо, пытаемся подчеркнуть то, что заслуживает внимания: губы, глаза... Что касается Оксаны, то я буду отталкиваться от осеннего образа, созданного мастерами.

Полчаса - и Оксану не узнать. Екатерина Быстрова пошагово раскрывает секреты.

- Сначала мы обработали зоны, нанесли тональную основу с элементами сияния, которая как защищает, так и позволяет коже дышать. Далее делаем акцент на небесного цвета глаза. Выбранный макияж - осенний смоки-айс (в тон корням волос) с ненавязчивым сиянием, плюс вносим акцент синего цвета, который подчеркивает яркость глаз. Запомните: синий и изумрудный цвета очень хорошо сочетаются с рыжим! Далее мы оформляем брови и увлажняем губы блеском. Перегружать губы яркой помадой не стоит.

- В целом получился хороший осенний, немного дерзкий образ, - вынесли свой вердикт мастера, когда закончили работать с Оксаной.

Оксана, подойдя к зеркалу, лишь ахнула и согласилась.

ВАЖНО

В салоне красоты «Шарм» трудятся шесть высококвалифицированных мастеров. Каждый из них закончил академию «Долорес». О победах и признании профессионализма салона среди клиентов говорят многочисленные кубки и дипломы с конкурсов парикмахерского искусства.

Лицо «Шарма» - универсальность. Здесь могут сработать и в эконом- и в премиум-классе. Главное - выбор клиента.

Адрес: просп. Ленина, 39, Тверь.

Телефон: 8 (4822) 42-42-48

sharm-tver.ru

Оксана - до преображенияФото: Ирина ТАРАСОВА

Оксана после преображенияФото: Ирина ТАРАСОВА

Пора приступить ко второму этапуФото: Ирина ТАРАСОВА

Следующий шаг - окраска корней и протяжка цвета от темного к более светломуФото: Ирина ТАРАСОВА

Стилист-визажист Екатерина Быстрова к работе готоваФото: Ирина ТАРАСОВА

Легким движением руки...Фото: Ирина ТАРАСОВА

заключительный штрих от директора салона Ларисы СмирновойФото: Ирина ТАРАСОВА

Салон "Шарм"Фото: Ирина ТАРАСОВА