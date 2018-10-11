Депутатский миллион: Дмитрий Игнатьков оказал финансовую поддержку школам и детским садам

СЕГОДНЯ 16:54 2018-10-11T17:00:01+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников помимо их основной законотворческой деятельности есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Дмитрий Игнатьков направил средства главным образом на ремонт в детских садах и школах, а также на закупку необходимого оборудования для учебных помещений.

Финансы распределены следующим образом.

Ремонт в школах и детских садах:

Текущий ремонт в детском саду № 97 - 200 тысяч рублей.

Текущий ремонт в школе № 30 (дошкольное отделение - детский сад № 89) - 100 тысяч рублей.

Текущий ремонт в школе № 42 - 250 тысяч рублей.

Мебель и оборудование:

Закупка мебели в школе № 50 - 100 тысяч рублей.

Приобретение серверного оборудования и кондиционера для школы № 14 - 250 тысяч рублей.

Благоустройство территории:

Обустройство детской игровой площадки по адресу: ул. Можайского, дом 85 - 100 тысяч рублей.

Депутат Тверской городской Думы Дмитрий Игнатьков

- Поддержка образования всегда была одним из приоритетных направлений работы депутатов Тверской городской Думы, - поделился с «Комсомолкой» Дмитрий Игнатьков. - Часто обращаются представители родительских комитетов с просьбами помочь с ремонтом в школах или благоустроить прилегающую территорию. Именно на основании таких обращений и составляется список учреждений, которым выделяются средства.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено их перечислять конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.