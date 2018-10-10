«Депутатский миллион»: Владимир Родионов направил средства на благоустройство городской среды и помощь школам

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-10T12:12:16+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников помимо их основной законотворческой деятельности есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Владимир Родионов распределил вверенные ему средства между школами и благоустройством придомовых территорий. Стоит отметить, что в данному случае основной акцент сделан именно на улучшение городской среды.

Итак, депутатский миллион распределён следующим образом:

- Замена окон в школе № 9 - 150 тысяч рублей.

- Ремонт и оснащение кабинетов труда в школе № 1 - 100 тысяч рублей.

- Ремонт туалетов для персонала, замена сантехники в детском саду № 10 - 100 тысяч рублей.

- Поставка контейнерной площадки и устройство бетонного основания по адресу: Беляковский пер., д. 26 - 190 тысяч рублей.

- Поставка контейнерной площадки без монтажа и устройство бетонного основания по адресу: 1-й пер. Красной Слободы, д. 7/1 - 190 тысяч рублей.

- Поставка контейнерной площадки и устройство бетонного основания по адресу: ул. Спартака, д. 46 - 120 тысяч рублей.

- Обустройство детской площадки по адресу: пер. Трудолюбия, д. 37 - 100 тысяч рублей.

- Установка теннисного стола во дворе по адресу: ул. Виноградова, д. 10 - 50 тысяч рублей.

Владимир Родионов направил "депутатский миллион" на благоустройство дворов и помощь школам

- Основная масса заявок поступала от жителей многоквартирных домов, - рассказал «Комсомолке» Владимир Родионов. - Отрадно видеть, что у нас формируется гражданское общество и люди принимают всё более активное участие в благоустройстве территорий, на которых живут. Конечно, вопросов, которые требуют внимания, очень много. Поэтому было принято решение сосредоточить усилия на тех проектах, которые действительно сделают жизнь простых горожан лучше здесь и сейчас.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено перечислять деньги конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории - на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.