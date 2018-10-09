2018-10-09T15:18:38+03:00
Общество

Ремонт коллектора на бульваре Профсоюзов - этап крупнейшего проекта «Тверь Водоканала» в 2018 году

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» заменят в общей сложности 180 метров полутораметрового коллектора, по которому осуществляется водоотведение Пролетарского и Московского районов Твери.
Алина ПЕТРОВА
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Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"
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Первый этап – на бульваре Профсоюзов близится к завершению. Затем будет заменен участок в поселке им. Крупской. Стоимость этих работ – более 4 млн рублей, их реализация повысит надежность водоотведения и экологическую безопасности промышленной и жилой зон.

«Впервые технологию монтажа спирально-витых труб на резьбовом соединении мы осваивали три года назад, когда меняли первый 30-метровый участок на бульваре Профсоюзов. В прошлом году таким же способом перекладывали большой участок на улице Королева, а уже в этом году - 100 метров на улице Кутузова и теперь здесь. Раньше для таких работ привлекали подрядчиков, сейчас накопленный опыт позволяет делать работу самим, а это значит более ответственно, качественно, быстро и дешевле», - рассказывает начальник канализационного цеха ООО «Тверь Водоканал» Евгений Лунгол.

Чтобы на время перекладки обеспечить абонентов услугой водоотведения в полном объеме, смонтирована временная перекачка. Дополнительной сложностью в работе стала близость водопровода - участок проглушили, абонентов запитали по другой схеме. Труба здесь проходит на большой глубине, и чтобы исключить повреждения на сложном участке в будущем, уже в ходе работ решили водопровод заменить на новый из пластика.

«Это один из самых крупных проектов, который мы реализуем в этом году в рамках программы «Надежность сетей». Всего в программе более 30 мероприятий по перекладке крупных участков водопроводных и канализационных сетей разных диаметров. В общей сложности будет заменено более трех километров труб. Плановая стоимость всех мероприятий программы - более 40 млн рублей» - говорит и.о. генерального директора ООО «Тверь Водоканал» Василий Петухов.

Значительная часть работ уже выполнена, среди масштабных мероприятий, которые еще предстоит реализовать, - замена 220 коллектора в районе проспекта Победы и перекладка 200 м Медновского водовода в районе дер. Ветлино общей стоимостью почти 10 млн рублей.

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Специалисты ООО «Тверь Водоканал» заменят в общей сложности 180 метров полутораметрового коллектора, по которому осуществляется водоотведение Пролетарского и Московского районов Твери.
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