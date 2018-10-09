Ожидается стремительный рост зарплат в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-09T13:28:38+03:00

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Рост среднемесячной зарплаты в первом полугодии 2018 года в Тверской области составил 11,2% и в денежном выражении достиг отметки в 25 861 рубль. Эта сумма всего лишь в 1,81 раза превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров - некий перечень товаров, который статистика использует для сопоставления покупательской способности.

Чтобы было наглядно, на Сахалине жители могут приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. В Москве 2,97. А, например, в Псковской области этот показатель составляет всего лишь 1,56 пункта. Зарплаты с разными темпами росли везде по стране. Особняком стоит только Республика Марий Эл, где, по данным Росстата, среднемесячная зарплата снижалась.

Специалисты «РИА Рейтинг», а именно они проводили исследования, заявляют, что, исходя из данных полугодия, можно с большой долей уверенности утверждать, что по итогам 2018 года темп роста средней зарплаты в России будет одним из самых высоких за последние годы. Особое внимание эксперты обращают на тот факт, что зарплаты растут быстрее экономики в целом и оборота розничной торговли в частности. Данная динамика может свидетельствовать о низкой потребительской активности населения. Помимо этого по-прежнему наблюдается большой отрыв в динамике зарплат и реальных доходов населения. В 2019 году, в связи с ростом НДС до 20%, этот разрыв наверняка увеличится.

В рейтинге роста зарплат Тверская область расположилась на 27-й строчке из 85 возможных.

В лидерах по росту зарплат, помимо Тверской области, оказались Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Москва, Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия). Здесь отношение заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг находится в диапазоне от 3 до 4, причем общероссийский рейтинг держится на отметке в 2,47. Так что активный рост зарплат в Тверской области - это скорее маленький шажок к средней покупательской способности, которая от нас ещё далека.