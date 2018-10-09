2018-10-09T13:28:38+03:00
Экономика

Ожидается стремительный рост зарплат в Тверской области

Изучаем очередной рейтинг
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Зарплаты в России растут Фото:REUTERSЗарплаты в России растут Фото:REUTERS
Изменить размер текста:

Рост среднемесячной зарплаты в первом полугодии 2018 года в Тверской области составил 11,2% и в денежном выражении достиг отметки в 25 861 рубль. Эта сумма всего лишь в 1,81 раза превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров - некий перечень товаров, который статистика использует для сопоставления покупательской способности.

Чтобы было наглядно, на Сахалине жители могут приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. В Москве 2,97. А, например, в Псковской области этот показатель составляет всего лишь 1,56 пункта. Зарплаты с разными темпами росли везде по стране. Особняком стоит только Республика Марий Эл, где, по данным Росстата, среднемесячная зарплата снижалась.

Специалисты «РИА Рейтинг», а именно они проводили исследования, заявляют, что, исходя из данных полугодия, можно с большой долей уверенности утверждать, что по итогам 2018 года темп роста средней зарплаты в России будет одним из самых высоких за последние годы. Особое внимание эксперты обращают на тот факт, что зарплаты растут быстрее экономики в целом и оборота розничной торговли в частности. Данная динамика может свидетельствовать о низкой потребительской активности населения. Помимо этого по-прежнему наблюдается большой отрыв в динамике зарплат и реальных доходов населения. В 2019 году, в связи с ростом НДС до 20%, этот разрыв наверняка увеличится.

В рейтинге роста зарплат Тверская область расположилась на 27-й строчке из 85 возможных.

В лидерах по росту зарплат, помимо Тверской области, оказались Магаданская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Москва, Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия). Здесь отношение заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг находится в диапазоне от 3 до 4, причем общероссийский рейтинг держится на отметке в 2,47. Так что активный рост зарплат в Тверской области - это скорее маленький шажок к средней покупательской способности, которая от нас ещё далека.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: «Срок отключения горячей воды можно сократить до трех дней»
Можно ли все-таки сократить тарифы "коммуналки"? Каковы первые результаты системы капремонта? На эти и другие вопросы нашего обозревателя Евгения Белякова в студии радио «КП» ответил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис
Новости 24
"Контроль трезвости" в Тверской области не смогли пройти 64 водителя
Медработники клиники Тверского медуниверситета подозреваются в мошенничестве на 1,7 млн рублей
Двум электросварщикам работодатель задолжал 77 тысяч рублей в Тверской области
39-летнюю жительницу Тверской области обвиняют в гибели двух детей, которые летом утонули на реке
В Тверской области стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2018»
Женщина-водитель на перекрестке в Тверской области врезалась в две машины
Региональный чемпионат молодых профессионалов пройдет в Тверской области
Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Тверской области
Мошенник брал с жителей Тверской области предоплату за строительные работы и пропадал
Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области