В ГИБДД Тверской области всего один полковник, и он не ездит на машине

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-09T15:28:13+03:00

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Есть в ГИБДД Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений с неблагозвучной аббревиатурой ЦАФАП. Каждый день сотни камер следят за порядком на наших дорогах, но мало кто знает, что система не абсолютно автоматизирована. Тверская «Комсомолка» взяла интервью у начальника службы фотовидеофиксации и выяснила, как изменились реалии ГИБДД начиная с 90-х годов, можно ли обмануть камеры и многое другое.

- Работа в ГИБДД - это стиль жизни, это призвание. Если человек под это не «заточен», то он тут надолго не задерживается, - утверждает руководитель ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Тверской области полковник полиции Борис Царицин. Он посвятил работе в ГАИ-ГИБДД 25 лет и, пройдя путь от рядового сотрудника, чья доля стоять в любую погоду на дороге с радаром, до начальника важнейшего подразделения, знает, о чём говорит. А ещё Борис Царицин стал настоящим полковником, единственным на всю Тверскую область.

Беседу мы ведём в лаконично обставленном кабинете. Со стены строго взирает с портрета маршал Жуков. Это не случайно. Полутораметровый портрет маршала - это дань уважения командующему. Борис Евгеньевич считает, что служба в ВДВ заложила в характер те черты, которые затем помогли ему сделать карьеру в ГИБДД.

- С чего начать? - полковник задумчиво поднимает глаза к потолку. - Наверно, с того, что служба в 90-х была нелёгкая. Причины простые, всё на поверхности: зарплату задерживали на два-три месяца, на дорогах - разгул бандитизма. Ещё трасса М-10 была узкая, всего в три полосы, и на значительных участках вдоль неё высажены липы. Звучит вроде безобидно, но каждый съезд в кювет - это верная смерть при ударе в дерево. Аварий с тяжёлыми последствиями тогда было больше, чем сейчас.

Борьба с бандитизмом

- Вроде бы в 95-м году дело было. Мы с экипажем на дежурстве, тут по рации сообщение: бандитский налёт на фуру. Мигалки врубаем, несёмся к месту происшествия, - начинает рассказ Борис Евгеньевич. - И точно, стоит дальнобойщик. Рассказал, что прижала его легковушка, оттуда вылезли молодые парни, пять человек, ствол к голове приставили, выгребли все деньги, выдрали магнитолу и уехали.

Запомнил, что машина - «японка» светлого цвета и задние габариты слегка по-разному светят. Начали преследование по горячим следам. Несколько часов колесили впустую, уже стемнело почти. И вот на повороте на Завидово обнаружили похожий автомобиль. Оказывается, у них кончился бензин, и пришлось отправить одного из своих с канистрой на заправку.

Мы к ним подъехали, мол, что это вы, ребята, в тёмное время суток без габаритных огней припарковались. Они свет включили, а мы видим: задние габариты друг от друга отличаются. Посовещались, решили: будем брать. Сперва вызвали по рации подмогу. Потом наш водитель подъехал вплотную с одного борта, чтобы им двери было не открыть. А с другой стороны мы с напарником встали с автоматами.

Сразу предупредили: при попытке сопротивления или бегства откроем огонь на поражение. Они поняли, что шансов никаких. Так и стояли, стерегли их, пока подкрепление не прибыло. Магнитолу и пистолет нашли в салоне.

Фотовидеофиксация с человеческим лицом

С тех пор много воды утекло. Борис Царицин упорно шёл вверх по карьерной лестнице, пока не стал начальником ЦАФАП. Должность сложная и ответственная. Несколько десятков человек в подчинении, сотни комплексов фотовидеофиксации в Твери, районах и на трассах федерального значения.

- Объём работы, конечно, колоссальный, - подтверждает Борис Царицин. - Дело в том, что электроника только фиксирует произошедшее на дороге. Окончательное решение всегда принимает человек. Так, один инспектор за смену отсматривает около пятисот видеороликов с нарушениями и ДТП. Только с начала текущего года по данным с камер было вынесено миллион сто тысяч постановлений. Да, не всегда граждане согласны с решением инспекторов. У нас отведены специальные приёмные дни, и двое наших сотрудников принимают посетителей со всей области. Однако от общей массы решений обжалуется всего 0,64%.

Почти каждый день к полковнику Царицину приходят автомобилисты со своими проблемами и предложениямиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Бывают и достаточно шумные посетители. Например, одна дама приходила и наизусть цитировала правила дорожного движения по пунктам, вплоть до запятой. Мы ей показываем запись, говорим, видите: вот в этом месте вы нарушили правило, здесь всё видно. А она смотрит и не понимает, как надо было проезжать перекрёсток. И давай снова правила цитировать. Тут ведь не только надо правила знать, но и понимать, а это не совсем одно и то же.

Хитрые уловки с номерами

Не секрет, что некоторые водители пытаются уйти от ответственности, манипулируя с номерными знаками. Есть много рекомендаций насчёт того, как можно обмануть камеры.

- Пожалуй, классикой можно назвать компакт-диск, подвешенный в салоне, мол, он отражает луч радара, - вспоминает Борис Царицин. - В начале 90-х это действительно иногда срабатывало, но с тех пор поменялся технический принцип, и компакт-диск уже давно не работает.

Пытаются водители клеить так называемую наноплёнку на номера. Это тоже ерунда, из доверчивых простаков только деньги выкачивают. Сюда же можно отнести заляпанные грязью номера. Во-первых, на камерах очень высокое разрешение, всё пишется в HD-формате, и всё отлично можно рассмотреть. Во-вторых, за нечитаемые грязные номера тоже полагается штраф.

Отдельной категорией стоят «исправленные» или поддельные номера. Это когда поверх старых наклеиваются новые цифры. Чаще всего водители меняют сектор номера, где обозначен регион. Есть даже номера-перевёртыши, которые управляются из салона с кнопки. Это в целом бесполезная и даже вредная уловка. В базе данных есть все сведения, и, если на экране светлая иномарка, а номера числятся за тёмными «Жигулями», система это быстро распознаёт.

Да и управление автомобилем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками наказывается лишением прав от шести месяцев до года.

Кстати, есть любопытная тенденция. Как только в центре Твери появился новый качественный асфальт, его в 2017 году уложили московские дорожники, так сразу выросло число нарушений скоростного режима. И центральные улицы лидируют по этому виду штрафов. А вот пьяных водителей чаще всего ловят на второстепенных улицах - там они пытаются проскочить патрули ГИБДД.

Не службой единой

Но не надо думать, что раз ГИБДД, то жизнь замкнута только на службе. Есть у настоящего полковника Бориса Царицина и частная жизнь. К примеру, несколько лет назад он отказался от личного авто и каждый день ездит на работу из Завидово и обратно только на электричке. Посчитал, и оказалось, что выходит дешевле. Да и быстрее, чем толкаться в разбухающих год от года тверских пробках. Надо отметить, что для сотрудника ГИБДД отказ от авто - случай беспрецедентный.

Ещё он пишет стихи. Из-под пера Бориса Царицина выходят очень приятные поздравления к праздникам, лирика, да и просто жизненные зарисовки. Коллектив в ЦАФАП преимущественно женский, и вот, пожалуйста, появились стихи «Женщина в погонах»:

Я преклоняюсь перед женщиной в погонах

И без стесненья отдаю ей честь.

Она прекрасна в форме, как Мадонна,

Достоинств мне её не перечесть.

Вот такие люди работают в тверском ГИБДД.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Твери планируется установить более десяти новых комплексов фотовидеофиксации

Новые камеры появятся у дома № 20 по проспекту Калинина; у дома № 10 по проспекту Ленина; у дома № 8 по проспекту 50 лет Октября; у дома № 6 по улице Вагжанова; у дома № 75 по Московскому шоссе. Сразу четыре камеры установят вдоль улицы Советской – у домов №№ 10, 14, 40 и 58. Работа по установке этих комплексов начнётся в ближайшее время.

Кроме того, уже установлены комплексы на спуске с Восточного моста со стороны улицы Вагжанова, у дома № 19 по улице Академика Туполева и у дома № 51 по улице 2-я Красина. В ближайшее время их подключат, и камеры перейдут в режим тестовой эксплуатации.

Еще десять комплексов видеофиксации нарушений ПДД появятся на федеральных автодорогах М-10 «Россия» и М-9 «Балтия». Места их установки определяются.