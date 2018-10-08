Мобильный интернет «МегаФона» в Твери разогнался до скоростей LTE-Advanced

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-05T10:49:17+03:00

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LTE-Advanced – наиболее продвинутая версия технологии связи четвертого поколения. Главное преимущество обновленной сети – принципиально иные скорости мобильного интернета, которые превосходят возможности «обычного» 4G-доступа практически в десять раз. Даже средние скорости составляют 60-80 Мбит/c, а максимальные превышают 200 Мбит/c. Для клиентов «МегаФона» это означает гораздо больший комфорт при использовании услуги передачи данных. Так, загрузка фильма объемом 1,4 Гб в LTE-A занимает менее одной минуты, на закачку 10 песен отличного качества потребуется чуть более 10 секунд, а видео в HD- и FullHD-качестве можно смотреть онлайн без каких-либо задержек звука и изображения.

«Пока далеко не все наши клиенты имеют мобильные устройства с поддержкой LTE-A, но мы всегда строим сеть «на вырост», предлагая технологические возможности, которые однозначно будут востребованы в ближайшем будущем. Все больше абонентов смотрят онлайн-видео, работают с «тяжелым» контентом, поэтому скорости LTE-Advanced уже привлекают пользователей. Менее чем за месяц в тех районах, где запущена технология LTE-A, каждый пятый абонент отмечен в обновленной сети», – рассказывает директор Тверского отделения компании «МегаФон» Андрей Гондарь.

Новые скорости мобильного интернета доступны владельцам LTE-A-устройств в большинстве районов областного центра, а также ряде близлежащих населенных пунктов – в Чуприяновке, Эммаусе, Аввакумово и других.