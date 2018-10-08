Губернатор Игорь Руденя: Тверская область может стать столицей водного туризма в ЦФО

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-08T16:57:13+03:00

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Саратов, Ульяновск, Вологда... и, конечно, Тверь. 5 октября национальный туристический форум «Реки России» объединил если не все регионы России, то уж точно большинство из тех, кого объединяют водные магистрали.

Традиционно площадкой форума стал отель «Редиссон Завидово», где гостей встречали уже с раннего утра. Туроператоры, эксперты, журналисты... Уже при входе участников форума ждал утренний кофе-брейк с исключительно тверскими выпечкой, десертами и мармеладом, который особенно пришелся по вкусу гостям.

КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ РАСТЕТ

Несколько лет назад «Речной форум», как его негласно называли участники, собирал лишь ряд спикеров. Сегодня он вырос до общероссийского.

За несколько минут до его начала можно было пообщаться с участниками, в том числе и лидерами Тверской области, по поводу развития речного туризма.

- Этот год для нас стал настоящим прорывом, - поделился глава Калязинского района Константин Ильин. - Во-первых, правительством Тверской области принято решение выделить субсидии, что дает нам возможность открывать новые объекты. Во-вторых, растет интерес и у самого населения. Если в течение десяти лет к нам причаливало десять теплоходов, то в этом году их уже 170. Если раньше мы принимали 2000 человек, то в этом году 25 000 туристов пришли к нам речным способом. И количество туристов растет.

Об этом же говорили и спикеры из других регионов. И вместе с тем подчеркивали, что «для высоких результатов необходимы совместные усилия» и что именно «форум дает определенный вектор развития и помогает понять, куда идти и как дальше развиваться».

Несколько лет назад форум собирал лишь несколько спикеров. В этому году совсем другая картинаФото: Ирина ТАРАСОВА

«ВОЛЖСКОЕ МОРЕ» КАК НОВЫЙ СТАРТ РАЗВИТИЯ

Особый статус форума, основной темой которого стало «развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна», подчеркнул и тот факт, что его посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

В первых строках своего выступления зампредседателя правительства озвучила, что программа развития этого направления на федеральном уровне будет складываться из двух частей. Первая – это оборудование портов, содействие в создании инфраструктуры для отдыха на воде, вторая – поддержка судостроительной отрасли для формирования новых пассажирских судов разного класса.

- В 2017 году внутренний туризм в России составил 56,5 миллиона поездок. По итогам 2018 года мы ожидаем увеличения числа туристов как минимум на 10 млн человек, - отметила Ольга Голодец. - Людям нравится у нас отдыхать, потому что это уникальная природа, история, памятники, музеи, но вместе с тем нам нужна очень хорошая, качественная инфраструктура. За предыдущий период действия программы содействия развитию туризма в России (с 2015 по 2018 год) в Тверской области создан очень мощный задел для развития туризма, ведь именно здесь появится узел, который даст серьезный импульс развитию туризма по Волге.

Важной частью форума стала презентация масштабного проекта - туристско-рекреационного кластера «Волжское море», которому в рамках развития Федеральной целевой программы был присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Тверской области. Напомним, на создание кластера выделено более 10 млрд рублей, 80 % из которых - частные инвестиции. В период с 2019 по 2025 год планируется построить новый речной порт для круизных и прогулочных судов, железнодорожный вокзал с прямой веткой от основного железнодорожного пути (от Москвы до Завидово можно будет добраться за час). В целом все это позволит без длительных ожиданий принимать туристические суда.

Ольга Голодец - В Тверской области создан очень мощный задел для развития туризмаФото: Ирина ТАРАСОВА

- «Волжское море» даст новый старт развития речного круизного туризма в России. И мы смело можем говорить о том, что использование уникальных природных ресурсов и наше месторасположение может сделать Тверскую область столицей водного туризма в ЦФО, - подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя и отметил, что в ближайших планах - строительство и реконструкция туристических объектов, разработка новых маршрутов и развитие инфраструктуры.

На вопрос журналистов, почему для инвестиций было выбрано именно Завидово, Ольга Голодец ответила следующее:

- Инвестировать во все сразу невозможно. Байкал и Камчатка уникальны, но спрос только зарождается. Что касается комплекса «Завидово», которому всего четыре года, то он принимает сегодня до 200 тысяч человек в год. Мы понимаем, что та программа, которую мы обсуждаем, те деньги, которые будут вкладываться в развитие этого кластера, в ближайшее время принесут такой же экономический и социальный эффект для всей страны.

ЯНДЕКС-КАРТЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

В ходе туристского форума «Реки России» глава региона озвучил идею о том, чтобы расширить систему Яндекс-карты специальной вкладкой для водного транспорта.

- Вкладка в сервисе Яндекс-карты для путешествий по воде позволит туристам составлять маршруты своих перемещений на различных видах транспорта, совершать экскурсионные поездки и туры по рекам и озёрам, - отметил Игорь Руденя.

Кульминацией форума стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Тверской области и обществом с ограниченной ответственностью «ТТ-Трэвел» (TUI Россия). Документ подписали губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Тарас Демура.

Соглашение направлено на привлечение туристов, в том числе иностранных, на территорию Верхневолжья, создание и продвижение межрегиональных туристических маршрутов, развитие событийного туризма в Тверской области.

Среди приоритетных направлений сотрудничества — информационный обмен, проведение инфотуров по региону для представителей туриндустрии и СМИ, содействие развитию контактов и связей между «ТТ-Трэвел» и коллективными средствами размещения, музеями, парками, предприятиями питания Тверской области.

Основной темой форума стало «развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна»Фото: Ирина ТАРАСОВА

Форум посетила заместитель председателя правительства РФ Ольга ГолодецФото: Ирина ТАРАСОВА

Участники национального туристического форума «Реки России»Фото: Ирина ТАРАСОВА