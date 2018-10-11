2018-10-11T15:09:24+03:00
Общество

Шальным солнцем разогрето в Тверь ворвалось бабье лето

Несмотря на октябрь, к нам идёт тёплый фронт
Альберт БОЙКОВ
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Тепло вновь вернется в ВерхневолжьеТепло вновь вернется в ВерхневолжьеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- В ближайшие дни характер погоды определяет антициклон, который надвигается на Тверскую область из центральной части Европы, - комментирует метеорологическую ситуацию доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Благодаря такому неожиданному подарку погода в очередной раз переменит свой характер. В пятницу днем воздух может разогреться до +16 градусов, а в субботу и вовсе до +18. При этом на небе практически не будет облаков и будет светить солнце.

Однако уже в воскресенье в регион придет североатлантической циклон. В последний выходной день может похолодать до +13 градусов, небо вновь затянут облака, а местами пройдут дожди. Но отчаиваться не стоит. В понедельник и вторник солнце частично отвоюет свои позиции, а воздух вновь может прогреться до +16 градусов. При этом сохранится вероятность выпадения осадков. Что касается среды, то есть все шансы, что благоприятная погода сохранится и в середине рабочей недели.

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