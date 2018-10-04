Диктантом в Твери проверяли экономическую грамотность

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-04T15:21:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Экономическая грамотность населения является одним из определяющих факторов жизни в современном мире. Например, верно спланированный собственный бюджет поможет избежать неоправданных трат, а значит, создать пусть и небольшую финансовую подушку. Особое значение подкованность граждан в данной сфере приобретает во время взаимодействия государства и общества. Понимание экономических связей и отношений, а также умение анализировать конкретные ситуации позволит хотя бы частично избежать неудобств, которые порой возникают в жизни людей, вовлеченных в социум. В прошлом году Вольное экономическое общество России впервые проверило знания граждан, а в году наступившем предприняло очередную попытку.

К 10 часам утра в здание научной библиотеки ТвГУ начали стягиваться экзаменуемые. На первом этаже здания небольшая группа «усердно работающих, занимающихся» (именно так с латинского языка переводится знакомое всем слово студент) молодых людей что-то активно обсуждала и, по-видимому, ждала своего руководителя. Остальные в это же время поднимались на второй этаж библиотеки, где их встречала регистрационная комиссия.

После непродолжительного общения с их представителями ребята отправлялись в актовый зал. Рассадка получилась стандартная, несколько первых рядов остались незанятыми. Ребята теснились у выхода и заполнили практически всю «камчатку», а одна группа экзаменуемых решила и вовсе сесть вчетвером за один стол.

Перед стартом мероприятия перед собравшимися с приветственным словом выступили директор института экономики и управления ТвГУ кандидат экономических наук Давид Мамагулашвили, и.о. ректора ТвГУ Людмила Скаковская, замуправляющего Центробанком по Тверской области Владимир Чирков, а также доцент кафедры государственного управления ТвГУ Марина Цуркан. Официальные лица пожелали экзаменуемым успехов и похвалили за желание написать диктант.

После небольшой вступительной части ребятам раздали бумаги с вопросами, а затем, ровно в 10 часов, был дан старт экзамену. В течение часа студентам предстояло ответить на 20 вопросов, которые так или иначе касались экономики. Например, экзаменуемым надо было ответить на вопрос, основанный на работе шотландского экономиста и философа-этика Адама Смита, а также проявить познания в Налоговом кодексе РФ.

Буквально через 25 минут после начала экзамена первые студенты начали подходить к регистрационному столу, где им выдавали сертификаты об участии.

- Девушки, какой вопрос показался самым сложным? - задаю вопрос студенткам, только что вышедшим из актового зала.

- Наверное, про налоговый вычет. Здесь все-таки нужны специальные знания, - говорит одна из сдававших.

Со слов студенток, экзамен они решили сдать по личной инициативе, да и лишних грамот все-таки не бывает.

После завершения экзамена Марины Цуркан рассказала, что мероприятие посетили 94 человека. Что касается результатов экзаменуемых, то они будут известны в ближайшее время.