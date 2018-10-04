Более 30 лет участник боевых действий преподаёт мирные дисциплины в деревенской школе Тверской области

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-04T15:13:20+03:00

В школу приводят разные дороги. Олег Балясников пришел в нее 20-летним парнем в 1987 году сразу после службы в армии и остался Фото: Ирина ТАРАСОВА

Олег Балясников считает, что служба в школе важна не менее, чем служба на границе

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Учитель - это как судьба. Хороший - глядишь, и жизнь, благодаря стараниям и словам мудрого педагога, сложится у учеников хорошо, правильно и удачно. А вот если не очень, то и биография у наполненных неверием в себя людей может не задаться.

Самым сложным для преподавателя истории и физики деревенской школы в посёлке Алёшино Рамешковского района Олега Балясникова оказалось ответить на вопрос, каким учителем он себя считает. Олег Анатольевич задумался и после двухминутного молчания ответил:

- Не знаю, не мне судить...

И только после того, как я всеми правдами и неправдами подвела его к ответу, скромно и как-то очень тихо сказал:

- Наверное, после армии школа стала моей второй семьей. Сколько раз я порывался уйти - не получается. Не отпускают меня. Дети... Да, бывает, я ругаю учеников, но после окончания школы, сколько бы лет ни прошло, мы с ними с радостью встречаемся.

ИЗ АРМИИ - В ШКОЛУ

В школу приводят разные дороги. Олег Балясников пришел в нее 20-летним парнем в 1987 году сразу после службы в армии. Предложили вести НВП (начальную военную подготовку), он согласился, ведь на тот момент это было близко. Все два года его служба проходила в непростых условиях на границе. Сначала в Афганистане в кишлаке Мармоль, где в зону ответственности его мотоманевренной группы входило Мармольское ущелье, в котором на тот момент сосредоточилась крупная база боевиков северной провинции. Задачей молодых ребят было контролировать ситуацию и прикрывать город Мазари-Шариф, стоящий вплотную к горам.

Чуть позже на заставе в городе Старый Термез, что на юге Узбекистана, вместе с сослуживцами охранял мост Хайратон (основная магистраль, соединяющая СССР и Афганистан).

- Мы не понимали тогда опасности, не чувствовали страха. Молодость не позволяет бояться и делать страшные выводы. Страшно и дома бывает. Тогда всё было на адреналине и азарте. Но армия научила единению, научила видеть настоящие ценности. Застава - дом родной, по-другому и не сказать. Тебя окружает семья, где всё поровну и каждый друг за друга. С таким настроем я и пришел в школу.

Когда с реформой НВП в школах отменили, Олег Анатольевич стал вести историю (до этого заочно отучился в университете). А позже взял еще и физику.

- Для деревенских школ это нормально. У нас многие учителя ведут разные предметы. Главное - знать то, что преподаешь. Помню ли я армию? Конечно, служба не забывается, и даже несколько выпускников настолько вдохновились моими рассказами, что пошли по моим стопам в погранвойска. Один так и сказал: «Хочу стать таким, как вы».

Олег Анатольевич говорит, что именно в школе он на своем местеФото: Ирина ТАРАСОВА

Я НА СВОЁМ МЕСТЕ

Рабочий день Олега Балясникова начинается с раннего утра. Вместе с водителем он объезжает три деревни в качестве сопровождающего и забирает детей на учебу. Их немного, десять человек. Но средняя школа в Алёшино - единственная на 15 км.

- Едешь вот так с утра, и становится грустно. Из деревень все уезжают, осталось совсем мало домов, много развалин. В деревню Топориха лет пять назад приехали беженцы с Украины, так хоть дети появились и деревня ожила. Когда мы их забираем и они садятся в автобус, бабушки всегда в окна смотрят, провожают. Раньше и у нас в Алёшино совхоз был, теперь жизнь теплится лишь благодаря фермеру Александру Пешину, который по силам старается помогать. Снег выпал, а мы едем спокойно, потому что фермерская бригада все вычистила и так во всем. Но мы не отчаиваемся... Был уже в истории период, когда Рамешковский район опустел и потом здесь появились карелы-переселенцы. А поскольку один раз пережили, может, и сейчас переживем. Надо верить.

И Олег Анатольевич верит, говорит, что именно здесь он на своем месте. Верят в него и ученики, хотя в деревенской школе их всего по 5-6 человек в классе. Но самое важное, что уже потом, став взрослыми, они часто приезжают в родную школу, чтобы сказать "спасибо".

- Не так давно один из выпускников поделился со мной. Сдавал он историю в техникуме и завалил. Попросил пересдать без подготовки, ему дали такой шанс - и он сдал. Оказывается, вспомнил, как преподавал я, и сделал так же.

- Так же, это как?

- Как бы это сказать... Я не учу строго по учебнику. Стараюсь любой исторический факт пропускать через жизнь и через самого ученика. Я стараюсь учить думать, анализировать, давать свое объяснение факту. Ведь любое событие можно интерпретировать с двух сторон и только потом выбрать, что нравится именно тебе. Мое мнение: ученик имеет право сделать свой вывод и выбор. Пример?.. Ну вот хотя бы троянского коня возьмем. Крепость спартанцы взяли? Взяли. Но ведь обманули? Обманули... А значит, можно открыть дискуссию и перенести ее в реальную жизнь, которая тоже требует решения очень многих вопросов.

Справедливо или нет, но после более 30 лет преподавания в школе никаких педагогических категорий у Олега Анатольевича нет. Скромно говорит, что это ни к чему.

А потому радует, что пограничное братство решило восстановить свою справедливость. Узнав, что у товарища не оформлены документы об участии в боевых действиях, они буквально заставили своего сослуживца это сделать... И на днях Олег Балясников получил удостоверение, подтверждающее, что он действительно ветеран боевых действий. Случилось это как раз накануне Дня учителя, который отмечается 5 октября.