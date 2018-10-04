«Депутатский миллион»: Артур Сычёв направил средства на ремонт детских садов и школ

СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-04T13:15:15+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Артур Сычёв направил вверенные ему средства на поддержку школ и детских садов. Также он занялся благоустройством прилегающих к учреждениям территорий и ремонтом дворов.

Итак, «депутатский миллион» Артура Сычёва распределён следующим образом:

- 200 тыс. рублей – ремонт асфальта во дворе дома № 6 на улице Озерная;

- 20 тыс. руб. – обустройство лежачего полицейского во дворе дома по адресу: Волоколамский пр-т, 9;

- 100 тыс. рублей – детский сад № 118, вырубка аварийных деревьев;

- 100 тыс. рублей – детский сад № 118, замена пяти окон;

- 50 тыс. рублей – детский сад № 116, замена трёх окон;

- 100 тыс. рублей – детский сад № 2, замена двух больших оконных блоков;

- 50 тыс. рублей – средняя школа № 105, ремонт пола в музыкальном зале;

- 50 тыс. рублей – приобретение компьютерной техники для библиотеки имени Салтыкова-Щедрина;

- 50 тыс. рублей – средняя школа № 27, замена светильников в двух классах;

- 100 тыс. рублей – средняя школа № 27, огнезащитная обработка чердака;

- 50 тыс. рублей – средняя школа № 27, замена линолеума в пришкольном детском саду № 137;

- 30 тыс. рублей – средняя школа № 67, приобретение мультимедийной установки;

- 100 тыс. рублей – средняя школа № 33, замена шести окон.

- При выборе объектов, которым необходимо было оказать финансовую помощь, я руководствовался обращениями граждан, - рассказал «Комсомолке» Артур Сычёв. - Детские сады и школы, конечно, имеют приоритет, да и родительские комитеты активно обращаются за помощью. Также в этом году от ТОСов и общественных организаций поступали заявки по вопросам благоустройства. В дальнейшем планирую продолжить работу в этом направлении.

Артур Сычёв грамотно распорядился депутатским миллионом

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено перечислять средства конкретному физическому или юридическому лицу. Деньги можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.