Афиша с 3 по 10 октября в Твери: Фестиваль капусты, эстонские танцы и модные показы
ФЕСТИВАЛИ
«Барыня-капуста»
«Барыня Капуста-2018» будет посвящен празднику сечения капусты. Гостей ждет дегустация капустных блюд русской кухни, конкурс по квашению капусты «Пора квасить!», сельскохозяйственная ярмарка, театрализованная концертно-развлекательная программа, игры и фотосессии.
Напомним, что фестиваль вошел в ТОП-10 лучших туристических событий начала осени, по версии аналитического агентства ТурСтат. Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и посещаемости гастрособытий.
Зубцов, площадь имени Ленина
6 октября.
"Фестиваль традиционной культуры" начнется с Эстонии
В рамках проекта "Фестиваль традиционной культуры" в Твери пройдет вечер песен и танцев, посвященный культуре Эстонии. Мероприятие откроет фестиваль, который будет длиться три месяца.
- Эстония имеет долгую традицию песенного творчества, повествующего о временах года, красоте страны, романтике и семейном счастье, а также баллад о национальных героях, восходящих к дохристианским временам, - рассказывает организатор Светлана Лебедева. - . Эстонцы теснее связаны с традиционной музыкальной культурой, чем большинство других европейцев, в течение всего года в стране регулярно проходят праздники народной музыки и танца.
Всем гостям встречи предлагают научиться танцевать народные эстонские танцы, познакомиться с народными инструментами этой удивительной страны, а также вместе разучить песню на эстонском языке.
Провести вечер помогут Михаил Эунап и Наташа Берестенко.
Актовый зал исторического факультета ТвГУ
Трехсвятская, д. 16/31.
7 октября в 16.00.
Можно будет и песню выучить и научиться танцевать
ПРАЗДНИКИ
Модное событие осени - «Tver Fashion Week осень-зима 2018/19»
«Tver Fashion Week осень-зима 2018/19», или Тверская неделя моды наступившего сезона, как всегда, обещает удивить. По традиции на каждом дне показов будут представлены разные направления.
3 октября показывали дизайнерские коллекции, 4 октября - детская мода, 5 октября - коллекции осень-зима 2018/19, 6 октября - осень-зима 2018/19 Premium. Одежду и аксессуары к показам готовят дизайнеры, популярные марки, ведущие бутики и торговые дома Твери.
Как всегда, будут и дебюты. На этот раз организаторы решили порадовать публику показами коллекций московских дизайнеров.
Еще одна традиция - розыгрыши подарков, которые будут и на этот раз.
Из новшеств этой Недели моды - теперь можно не только любоваться понравившимися вещами, но и после показа купить их. При этом пообщаться с дизайнерами и представителями модных брендов и обменяться контактами.
Отель «Оснабрюк»
С 3 по 6 октября.
Вход свободный. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефону 8(4822) 75-19-19.
Еще не поздно попасть на самое модное событие ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА
ДК" Пролетарка" - "Нас не догонят!"
44-ый творческий сезон открывает Дворец культуры "Пролетарка".
Гостей ждет шоу-программа с говорящим названием - "Нас не догонят", в которой примут участие лучшие художественные коллективы Тверской области.
- И продемонстрируют всю Пролетарскую мощь, а также удивят совершенно новым форматом! - уточняет директор ДК "Пролетарка" Елена Постнова.
7 октября в 15.00.
Вход свободный.
"Пролетарка" готовится всех удивить в новом сезоне
ТЕАТР
«Зеркало» начнет с «Билокси Блюз»
Народный театр-студия «Зеркало» ТвГУ откроет свой XV юбилейный театральный сезон премьерой спектакля «Билокси Блюз» по пьесе американского драматурга Нила Саймона.
Именно с этой постановкой коллектив «Зеркала» победил на Всероссийском театральном фестивале «Успех». После трехлетнего перерыва спектакль снова возвращается на нашу сцену с обновленным актерским составом.
В спектакле рассказывается история шестерых американских парней, попавших на учебную базу Билокси в самый разгар Второй мировой войны. Удивительным образом складываются их личные взаимоотношения, однако впереди у них - настоящая война, вернуться с которой суждено не всем. В спектакле заняты как опытные актеры театра, так и вчерашние выпускники студии.
Арт-площадка «Творческая гостиная»
ул. Симеоновская, 46
6 и 7 октября в 17:00
Цена билета - 300 рублей, студентам тверских вузов - скидка 50% при предъявлении студенческого билета. Забронировать билет можно на сайте.
Театр-студия "Зеркало" открывает новый сезон
Театр «На Миллионной» начнет с «Вассы»
Народный театр «На Миллионной» открывает новый, 98-й театральный сезон.
Зрителей и друзей театра ждет спектакль по роману А. Горького «Васса». История одной семьи будет представлена в трех актах.
Режиссер-постановщик В. Семенов.
Тверь, ул. Советская, 42
6 октября в 17.00
Стоимость билетов - 150 руб.
Народный театр "на Миллионной" открывает новый сезон
«Спектакль в селе Огрызове»
Литературно-музыкальный концерт «Спектакль в селе Огрызове» будет посвящен 145-летию со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова, известного русского писателя, уроженца Бежецка, автора эпохального романа «Угрюм-река», инженера-исследователя Алтая и Сибири.
В исполнении актера Лёши Зинатулина прозвучат знаменитые шутейные рассказы Вячеслава Шишкова. Многие ситуации и персонажи и сегодня узнаваемы, словно написаны с натуры, яркие характеры вызывают улыбку, а иногда и бурный смех. Веселые истории - «и смешные, и соленые» - будет сопровождать живая музыка, именно она создаст атмосферу первых революционных лет.
Вальсы, фокстроты и танго на цифровом баяне исполнит лауреат международных конкурсов Наталья Петрова. Эти танцы приобрели необычайную популярность в раннем СССР, они звучали не только в кафе и домашних салонах, но и на театральных подмостках. Будут исполнены композиции как того времени, так и более поздние, но навеянные эпохой 1920-30-х годов.
Библиотека им. Горького, Славянский зал
6 октября в 17.00.
В исполнении актера Лёши Зинатулина прозвучат знаменитые шутейные рассказы Вячеслава Шишкова
КОНЦЕРТЫ
Тверская академическая филармония приглашает
7 октября в 17.00 - Концерт в рамках 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери»
Впервые в Твери! Лауреат международных конкурсов Лукас Генюшас (фортепиано)
В программе: Ф. Шопен. Мазурки, Соната №3; П. Чайковский. Думка; Л. Десятников. 12 прелюдий (из цикла «Буковинские песни»).
Впервые в Твери! Лауреат международных конкурсов Лукас Генюшас (фортепиано)
ВЫСТАВКИ
«Графика московских художников 1920-30-х годов»
В экспозицию вошло более двадцати произведений 20-30-х годов - «золотого» периода в истории советской графики, времени поисков новых форм, сосуществования различных направлений. Это работы московских художников разных поколений, формировавших, продолжавших и развивавших традиции столичной школы графики.
Представленные на выставке произведения достаточно полно отражают широкий сюжетный и тематический спектр, свойственный как советскому искусству этого времени в целом, так и преимущественно искусству Москвы.
В экспозиции можно видеть революционные композиции, натурные зарисовки периода НЭПа, работы, посвященные индустриализации страны, «репортажи» путешествий по республикам СССР и странам Европы, портреты современников, камерные городские пейзажи, анималистические наброски.
Вся эта обширная тематика нашла воплощение в творчестве известнейших мастеров эпохи: Фаворского В. А., Купреянова Н. Н., Дейнеки А. А, Бруни Л. А. и других.
Посещение выставки входит в стоимость входного билета в Тверской императорский дворец.
Тверская областная картинная галерея
ул. Советская, 3.
МУЗЕИ
«Королевство теней» в ДМЦ
Каждую субботу в Детском музейном центре проходят мастер-классы студии «Королевство теней».
На них детям и их родителям предлагают создать свой собственный театр теней, объясняя его работу с самого начала: от холста и света до сложных кукол с двигающимися элементами.
Каждое занятие - тематическое и особенное. На рождество, к примеру, участники студии делают рождественского ангела. На холсте оживают балерины, циркачи и привидения. Занимается с детьми мастер своего дела Мария Бохан.
Детский музейный центр
ул. Советкая, 3а
Записаться можно по телефону 8 (4822) 45-71-76.
Приходи и удивись
Осенние мастер-классы в МТБ
Музей тверского быта приглашает детей и их родителей принять участие в осенних мастер-классах!
Самый первый из них пройдет уже в эти выходные.
Музей приглашает заглянуть в трактир на чашку чая. В окружении старинных самоваров, с традиционным тверским угощением – пряниками, баранками, сушками, сухарями – вы попьёте вкусный и ароматный чай по настоящему русскому обычаю. Кроме того, сотрудники музея расскажут о тверских традициях купеческого чаепития, русских обычаях застолья, истории появления самовара на Руси и многом другом.
7 октября в 13.00.
Количество участников на каждом мероприятии ограничено, поэтому необходимо обязательно предварительно записаться по телефону 8 (4822) 52-84-04.
Стоимость участия: дети – 150 руб./ чел.; взрослые – 200 руб./чел.
Приятного чаепития!