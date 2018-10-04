Афиша с 3 по 10 октября в Твери: Фестиваль капусты, эстонские танцы и модные показы

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-04T13:25:24+03:00

Фестиваль становится все более популярным не только у жителей Зубцова, но и у гостей города. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

"Комсомолка" рассказывает о самых интересных событиях, которые пройдут в ближайшие дни

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ФЕСТИВАЛИ

«Барыня-капуста»

«Барыня Капуста-2018» будет посвящен празднику сечения капусты. Гостей ждет дегустация капустных блюд русской кухни, конкурс по квашению капусты «Пора квасить!», сельскохозяйственная ярмарка, театрализованная концертно-развлекательная программа, игры и фотосессии.

Напомним, что фестиваль вошел в ТОП-10 лучших туристических событий начала осени, по версии аналитического агентства ТурСтат. Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и посещаемости гастрособытий.

Зубцов, площадь имени Ленина

6 октября.

"Фестиваль традиционной культуры" начнется с Эстонии

В рамках проекта "Фестиваль традиционной культуры" в Твери пройдет вечер песен и танцев, посвященный культуре Эстонии. Мероприятие откроет фестиваль, который будет длиться три месяца.

- Эстония имеет долгую традицию песенного творчества, повествующего о временах года, красоте страны, романтике и семейном счастье, а также баллад о национальных героях, восходящих к дохристианским временам, - рассказывает организатор Светлана Лебедева. - . Эстонцы теснее связаны с традиционной музыкальной культурой, чем большинство других европейцев, в течение всего года в стране регулярно проходят праздники народной музыки и танца.

Всем гостям встречи предлагают научиться танцевать народные эстонские танцы, познакомиться с народными инструментами этой удивительной страны, а также вместе разучить песню на эстонском языке.

Провести вечер помогут Михаил Эунап и Наташа Берестенко.

Актовый зал исторического факультета ТвГУ

Трехсвятская, д. 16/31.

7 октября в 16.00.

Можно будет и песню выучить и научиться танцевать

ПРАЗДНИКИ

Модное событие осени - «Tver Fashion Week осень-зима 2018/19»

«Tver Fashion Week осень-зима 2018/19», или Тверская неделя моды наступившего сезона, как всегда, обещает удивить. По традиции на каждом дне показов будут представлены разные направления.

3 октября показывали дизайнерские коллекции, 4 октября - детская мода, 5 октября - коллекции осень-зима 2018/19, 6 октября - осень-зима 2018/19 Premium. Одежду и аксессуары к показам готовят дизайнеры, популярные марки, ведущие бутики и торговые дома Твери.

Как всегда, будут и дебюты. На этот раз организаторы решили порадовать публику показами коллекций московских дизайнеров.

Еще одна традиция - розыгрыши подарков, которые будут и на этот раз.

Из новшеств этой Недели моды - теперь можно не только любоваться понравившимися вещами, но и после показа купить их. При этом пообщаться с дизайнерами и представителями модных брендов и обменяться контактами.

Отель «Оснабрюк»

С 3 по 6 октября.

Вход свободный. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефону 8(4822) 75-19-19.

Еще не поздно попасть на самое модное событие ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

ДК" Пролетарка" - "Нас не догонят!"

44-ый творческий сезон открывает Дворец культуры "Пролетарка".

Гостей ждет шоу-программа с говорящим названием - "Нас не догонят", в которой примут участие лучшие художественные коллективы Тверской области.

- И продемонстрируют всю Пролетарскую мощь, а также удивят совершенно новым форматом! - уточняет директор ДК "Пролетарка" Елена Постнова.

7 октября в 15.00.

Вход свободный.

"Пролетарка" готовится всех удивить в новом сезоне

ТЕАТР

«Зеркало» начнет с «Билокси Блюз»

Народный театр-студия «Зеркало» ТвГУ откроет свой XV юбилейный театральный сезон премьерой спектакля «Билокси Блюз» по пьесе американского драматурга Нила Саймона.

Именно с этой постановкой коллектив «Зеркала» победил на Всероссийском театральном фестивале «Успех». После трехлетнего перерыва спектакль снова возвращается на нашу сцену с обновленным актерским составом.

В спектакле рассказывается история шестерых американских парней, попавших на учебную базу Билокси в самый разгар Второй мировой войны. Удивительным образом складываются их личные взаимоотношения, однако впереди у них - настоящая война, вернуться с которой суждено не всем. В спектакле заняты как опытные актеры театра, так и вчерашние выпускники студии.

Арт-площадка «Творческая гостиная»

ул. Симеоновская, 46

6 и 7 октября в 17:00

Цена билета - 300 рублей, студентам тверских вузов - скидка 50% при предъявлении студенческого билета. Забронировать билет можно на сайте.

Театр-студия "Зеркало" открывает новый сезон

Театр «На Миллионной» начнет с «Вассы»

Народный театр «На Миллионной» открывает новый, 98-й театральный сезон.

Зрителей и друзей театра ждет спектакль по роману А. Горького «Васса». История одной семьи будет представлена в трех актах.

Режиссер-постановщик В. Семенов.

Тверь, ул. Советская, 42

6 октября в 17.00

Стоимость билетов - 150 руб.

Народный театр "на Миллионной" открывает новый сезон

«Спектакль в селе Огрызове»

Литературно-музыкальный концерт «Спектакль в селе Огрызове» будет посвящен 145-летию со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова, известного русского писателя, уроженца Бежецка, автора эпохального романа «Угрюм-река», инженера-исследователя Алтая и Сибири.

В исполнении актера Лёши Зинатулина прозвучат знаменитые шутейные рассказы Вячеслава Шишкова. Многие ситуации и персонажи и сегодня узнаваемы, словно написаны с натуры, яркие характеры вызывают улыбку, а иногда и бурный смех. Веселые истории - «и смешные, и соленые» - будет сопровождать живая музыка, именно она создаст атмосферу первых революционных лет.

Вальсы, фокстроты и танго на цифровом баяне исполнит лауреат международных конкурсов Наталья Петрова. Эти танцы приобрели необычайную популярность в раннем СССР, они звучали не только в кафе и домашних салонах, но и на театральных подмостках. Будут исполнены композиции как того времени, так и более поздние, но навеянные эпохой 1920-30-х годов.

Библиотека им. Горького, Славянский зал

6 октября в 17.00.

В исполнении актера Лёши Зинатулина прозвучат знаменитые шутейные рассказы Вячеслава Шишкова

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

7 октября в 17.00 - Концерт в рамках 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери»

Впервые в Твери! Лауреат международных конкурсов Лукас Генюшас (фортепиано)

В программе: Ф. Шопен. Мазурки, Соната №3; П. Чайковский. Думка; Л. Десятников. 12 прелюдий (из цикла «Буковинские песни»).

Впервые в Твери! Лауреат международных конкурсов Лукас Генюшас (фортепиано)

ВЫСТАВКИ

«Графика московских художников 1920-30-х годов»

В экспозицию вошло более двадцати произведений 20-30-х годов - «золотого» периода в истории советской графики, времени поисков новых форм, сосуществования различных направлений. Это работы московских художников разных поколений, формировавших, продолжавших и развивавших традиции столичной школы графики.

Представленные на выставке произведения достаточно полно отражают широкий сюжетный и тематический спектр, свойственный как советскому искусству этого времени в целом, так и преимущественно искусству Москвы.

В экспозиции можно видеть революционные композиции, натурные зарисовки периода НЭПа, работы, посвященные индустриализации страны, «репортажи» путешествий по республикам СССР и странам Европы, портреты современников, камерные городские пейзажи, анималистические наброски.

Вся эта обширная тематика нашла воплощение в творчестве известнейших мастеров эпохи: Фаворского В. А., Купреянова Н. Н., Дейнеки А. А, Бруни Л. А. и других.

Посещение выставки входит в стоимость входного билета в Тверской императорский дворец.

Тверская областная картинная галерея

ул. Советская, 3.

МУЗЕИ

«Королевство теней» в ДМЦ

Каждую субботу в Детском музейном центре проходят мастер-классы студии «Королевство теней».

На них детям и их родителям предлагают создать свой собственный театр теней, объясняя его работу с самого начала: от холста и света до сложных кукол с двигающимися элементами.

Каждое занятие - тематическое и особенное. На рождество, к примеру, участники студии делают рождественского ангела. На холсте оживают балерины, циркачи и привидения. Занимается с детьми мастер своего дела Мария Бохан.

Детский музейный центр

ул. Советкая, 3а

Записаться можно по телефону 8 (4822) 45-71-76.

Приходи и удивись

Осенние мастер-классы в МТБ

Музей тверского быта приглашает детей и их родителей принять участие в осенних мастер-классах!

Самый первый из них пройдет уже в эти выходные.

Музей приглашает заглянуть в трактир на чашку чая. В окружении старинных самоваров, с традиционным тверским угощением – пряниками, баранками, сушками, сухарями – вы попьёте вкусный и ароматный чай по настоящему русскому обычаю. Кроме того, сотрудники музея расскажут о тверских традициях купеческого чаепития, русских обычаях застолья, истории появления самовара на Руси и многом другом.

7 октября в 13.00.

Количество участников на каждом мероприятии ограничено, поэтому необходимо обязательно предварительно записаться по телефону 8 (4822) 52-84-04.

Стоимость участия: дети – 150 руб./ чел.; взрослые – 200 руб./чел.