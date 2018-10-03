Жители Тверской области смогут принять участие во Всероссийском экономическом диктанте

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-03T14:03:34+03:00

Принять участие в диктанте могут все желающие Фото: Дарья ЮДИНА

Тот, кто ответит более чем на 80 процентов вопросов, поедет в Москву на фестиваль науки

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4 октября в 10.00 в здании научной библиотеки Тверского госуниверситета начнётся Всероссийский экономический диктант. Активисты так декларируют цель диктанта: определить и повысить уровень экономической грамотности населения, которая имеет важное значение в жизни любого гражданина. Кстати, организатор диктанта - Вольное экономическое общество России (ВЭО России). Считается, что ВЭО - первый институт гражданского общества страны, старейшая общественная организация Европы и мира. Основано Екатериной Великой 11 ноября 1765 года.

Впервые экономический диктант состоялся в прошлом году, однако для многих участников он стал непреодолимым препятствием. Дело в том, что диктант изобиловал вопросами, ответы на которые рядовой гражданин если и находил, то с огромным трудом. Сейчас всё иначе.

- В том году задания были сложнее. На этот раз они носят скорее обывательский, бытовой характер, - рассказала координатор проекта в Тверской области, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного управления ТвГУ Марина Цуркан.

Чтобы принять участие в диктанте, достаточно взять с собой документ, удостоверяющий личность, и отправиться к 10 утра к зданию научной библиотеки ТвГУ по адресу: Тверь, улица Володарского, 44. Кстати, те, кто сможет дать более 80% верных ответов, получит возможность отправиться на Всероссийский фестиваль науки в Москву. Особую ценность данное мероприятие приобретает для студентов, которые в случае успешного написания работы получат дополнительные баллы при поступлении в магистратуру по экономическому направлению.

И в заключение анекдот в тему:

- Три экономиста пошли на охоту. Увидев кабана, первый экономист выстрелил и промазал на метр вправо. Второй выстрелил и промазал на метр влево.

Третий, увидев это, не стал стрелять, а радостно завопил:

- Ребята, в среднем мы его пристрелили!