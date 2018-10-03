«Депутатский миллион»: Татьяна Жомова направила средства на ремонт детских садов и школ

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-03T11:25:44+03:00

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Тверью управляет городской парламент - Дума. В ней 33 депутата, которых избрал народ, то есть мы с вами, чтобы защищать и отстаивать наши интересы. О работе и деятельности Думы мы регулярно рассказываем вам, уважаемые читатели, как на страницах газеты, так и на сайте. Но у народных избранников, помимо их основной законотворческой деятельности, есть еще один способ помочь нам с вами. Каждому из них из бюджета муниципалитета выделяется миллион рублей на реализацию предложений граждан. То есть депутат может помочь своему округу: отстроить детскую площадку, благоустроить двор, подлатать дорогу. Вот и решили мы узнать: на что расходуется депутатский миллион? На нашем сайте мы будем рассказывать, как депутаты помогают избирателям воплощать в жизнь их мечты и чаяния, на что тратят деньги. Так что следите за нашими публикациями!

Депутат Тверской городской Думы Татьяна Жомова, которая также является главврачом «Тверского специализированного дома ребенка «Теремок», в силу своего профессионального опыта особенно близка к проблемам наиболее нуждающихся в поддержке семей. В первую очередь речь идёт о качественном здравоохранении и образовании. Поэтому Татьяна Жомова в первый год своей работы в качестве парламентария решила сконцентрировать усилия на поддержке детских садов и школ.

В школе № 28 был проведён ремонт пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, а также заменены окна.

Сделан ремонт в школе № 43, детских садах № 88 и № 90.

Депутаты ТГД чаще всего направляют средства в детские образовательные учрежденияФото: Мария ЛЕНЦ

- В следующем году я планирую направить средства «депутатского миллиона» в школы, которые не удалось охватить в году текущем, - поделилась с «Комсомолкой» Татьяна Жомова. - Также хочу больше внимания уделить детским досуговым центрам и ДК, так как школы и сады не решают вопроса всестороннего охвата развития детской личности. Значительная часть сил должна быть направлена именно на внеклассную работу.

Отметим, что свой миллион депутат гордумы не может, согласно закону, потратить на благотворительность или помощь какому-то нуждающемуся, запрещено перечислять деньги конкретному физическому или юридическому лицу. Их можно тратить только на то, что идет во благо и в интересах всего города: на детские площадки, парковки, озеленение территории... на то, что находится в собственности муниципалитета. То есть получается, что, выделяя деньги из казны депутатам, городская власть фактически оставляет их у себя. Но! Депутат может указать городским чиновникам, как лучше потратить денежки, ведь он ближе к людям на местах.