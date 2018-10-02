2018-10-02T12:04:17+03:00
Общество

За неделю «Тверь Водоканал» устранил почти 100 засоров канализации

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» отмечают значительный рост числа засоров на канализационных сетях. Так, на прошедшей неделе их число составило 94, что на треть больше обычного.
Алина ПЕТРОВА
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Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"
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Этот рост специалисты связывают с активным сезоном заготовок на зиму. Образующуюся значительную массу пищевых отходов хозяйки утилизируют через бытовую канализацию, для этого не предназначенную.

«Многие считают, что пищевые отходы - это разлагающийся, а значит, безвредный для канализации продукт. В действительности до бактерий, которые поглощают содержимое стоков, эти отходы не дойдут. В лучшем случае они осядут на механических решетках, которые улавливают твердые отходы, и попадут на мусорный полигон, где и должны были бы сразу оказаться. В худшем - создадут затор в трубах, который приведет к затоплению подвалов домов, изливу из унитазов или выходу стоков на поверхность», - объясняет начальник канализационного цеха Евгений Лунгол.

Кроме того, причиной засора становится оставшееся после жарки масло, вылитое в унитаз. В холодной воде жиры отвердевают, накапливаются и также забивают трубы системы водоотведения.

«Тверь Водоканал» напоминает, что пищевые отходы следует выбрасывать только в мусорное ведро. Чтобы избежать попадания в сливное отверстие раковин крупных частиц, рекомендуется использовать защитную сетку, а также время от времени - специальные жидкости и гели либо вантуз.

Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года силами предприятия устранено 2,5 тысячи засоров. Для профилактики их образования промыто около 170 километров канализационных сетей.

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