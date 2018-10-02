За неделю «Тверь Водоканал» устранил почти 100 засоров канализации

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-02T12:04:17+03:00

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» отмечают значительный рост числа засоров на канализационных сетях. Так, на прошедшей неделе их число составило 94, что на треть больше обычного.

Изменить размер текста: A A

Этот рост специалисты связывают с активным сезоном заготовок на зиму. Образующуюся значительную массу пищевых отходов хозяйки утилизируют через бытовую канализацию, для этого не предназначенную.

«Многие считают, что пищевые отходы - это разлагающийся, а значит, безвредный для канализации продукт. В действительности до бактерий, которые поглощают содержимое стоков, эти отходы не дойдут. В лучшем случае они осядут на механических решетках, которые улавливают твердые отходы, и попадут на мусорный полигон, где и должны были бы сразу оказаться. В худшем - создадут затор в трубах, который приведет к затоплению подвалов домов, изливу из унитазов или выходу стоков на поверхность», - объясняет начальник канализационного цеха Евгений Лунгол.

Кроме того, причиной засора становится оставшееся после жарки масло, вылитое в унитаз. В холодной воде жиры отвердевают, накапливаются и также забивают трубы системы водоотведения.

«Тверь Водоканал» напоминает, что пищевые отходы следует выбрасывать только в мусорное ведро. Чтобы избежать попадания в сливное отверстие раковин крупных частиц, рекомендуется использовать защитную сетку, а также время от времени - специальные жидкости и гели либо вантуз.

Стоит отметить, что за 9 месяцев текущего года силами предприятия устранено 2,5 тысячи засоров. Для профилактики их образования промыто около 170 километров канализационных сетей.