Антимонопольщики не помешают маршрутчикам Твери повысить цену проезда

СЕГОДНЯ 17:18 2018-10-02T17:22:59+03:00

Маршрутки иногда едут одна за одной Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

И это притом, что суд может оштрафовать союз перевозчиков на сумму до пяти миллионов рублей

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Управление антимонопольной службы по Тверской области возбудило дело по факту нарушения антимонопольного законодательства. Нарушение было выявлено в действиях некоммерческого партнерства ТАС (Тверской автотранспортный союз), который согласовал местным перевозчикам одинаковое повышение стоимости проезда и в одно и то же время.

Напомним, маршрутчики объявили, что в октябре стоимость проезда поднимется до 27 рублей.

Дело было возбуждено по признакам нарушения части 5 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». Согласно статье, запрещается координировать экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к установлению и поддержанию цен на товарном рынке. Проще говоря, возникло подозрение, что это ценовой сговор. Теперь ТАСу грозит штраф от одного до пяти миллионов рублей.

Дело будут рассматривать 14 ноября.

Однако это не помешает тверским перевозчикам поднять стоимость проезда, если они всё же решат это сделать.

- Дело возбуждено в отношении организации ТАС, но не в отношении отдельных перевозчиков, - пояснили «Комсомолке» в региональном управлении антимонопольной службы. - Закон не запрещает коммерческим перевозчикам самим устанавливать тарифы на свои услуги.

Стоит отметить, что, после того как началось разбирательство с участием антимонопольщиков, объявления о повышении стоимости проезда из маршруток исчезли.