Что поможет Тверской области улучшить демографию

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-02T11:02:55+03:00

В областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной не первый год отслеживают индикаторы эффективности в службе родовспоможения, введенные на основании Программы развития здравоохранения РФ

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Сегодня качество оказания медицинской помощи базируется на трех аспектах: качество структуры медучреждения, качество обследований и качество результата. Что касается службы родовспоможения в Тверском регионе, здесь с созданием восемь лет назад областного перинатального центра, ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. Акушерско-гинекологическая и неонатологическая помощь здесь основаны на современных инновационных технологиях. А еще здесь постоянно внедряют опыт федеральных коллег, следят за тем, насколько эффективна работа в службе родовспоможения региона.

- Индикаторов эффективности, реализующихся в перинатальном центре и других учреждениях родовспоможения региона семь: материнская смертность, ранняя неонатальная смертность, доля преждевременных родов в перинатальных центрах, выживаемость детей с ОНМТ (очень низкая масса тела – Ред.) и ЭНМТ (экстремально низкая масса тела – Ред.) при рождении, охват будущих мамочек неонатальным скринингом, обследование беременных по комплексной пренатальной диагностике, число абортов (на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет.), - поясняет в разговоре с «КП» главный врач областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной, кандидат медицинских наук Людмила Гребенщикова. - Соблюдение всех отраслевых индикаторов эффективности медицинской помощи на территории региона гарантирует улучшение как интегральных показателей всей системы здравоохранения Тверской области, так и улучшение качества медицинской помощи населению региона.

главный врач Перинатального центра, кандидат медицинских наук Людмила Гребенщикова.

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

Еще в веке 20-м роды были делом рискованным – угрозой для жизни мамочки и малыша, но наука и прогресс на месте не стоят. Сегодня критические состояния женщин в родах сведены к минимуму. В Тверской области на сегодняшний день с этим все благополучно. Все будущие мамы, у которых возникли серьезные осложнения в ходе беременности, наблюдаются и рожают в перинатальном центре. Что касается статистики: если в 2014-м году было три смерти рожениц на 100 тысяч живорожденных, то в 2017-м – одна. В минувшем году специалисты перинатального центра спасли 10 будущих мамочек, находившихся в критическом состоянии.

- Профилактика материнской смертности – мультидисциплинарная – в этом принимают участие врачи разных специальностей. Большую роль играет профилактика сложных случаев - по соматической патологии будущих мамочек с осложнениями беременности помещают к нам в центр и они благополучно донашивают, - поясняет Людмила Гребенщикова.

РАННЯЯ НЕОНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

Ранняя неонатальная смертность в Верхневолжье ниже, чем в целом по стране – 1,6%, при индикаторе эффективности 1,95%.

ПРЕЖДЕВРЕМЕНЫЕ РОДЫ И ВЫЖИВАЕМОСТЬ НЕДОНОШЕННЫХ МАЛЫШЕЙ

Сокращается и количество преждевременных родов. Если в 2013 году специалисты центра приняли 491 такие роды, то в 2017-м – 337. В прошлом году в перинатальном центре (который как раз и специализируется на таких сложных случаях) приняли 70% таких родов, а принятый индикатор эффективности здесь 62%, то есть показатели опережают этот индикатор.

За пять последних лет выживаемость малышей, рожденных с экстремально низкой массой тела от 500 до 1000 грамм, выросла на 10% (с 60,6 до 70 %). В 62% случаев сверхранних и ранних родов мамочки должны получать помощь в перинатальном центре. И не обязательно, что малыш, рожденный гораздо раньше срока, так и останется с какой-либо патологией. В перинатальном центре созданы все условия, чтобы выходить таких деток.

- Родителям нужно набраться терпения. Вес, дыхание, адаптация – система реабилитации таких новорожденных выстроена, - отмечают медики центра. Индикатор младенческой смертности в регионе ниже, чем по ЦФО. Это позволило Перинатальному центру войти в десятку лучших в России.

КОЛИЧЕСТВО АБОРТОВ СОКРАЩАЕТСЯ

Количество абортов в регионе в последние годы снижается. В 2017-м впервые за много лет число родов в регионе превысило количество прерываний беременности. Правда, и количество женщин детородного возраста сокращается – ведь в возраст деторождения вступило малочисленное поколение, рожденное в «кризисное» начало 90-х. Так что каждая беременность сегодня – это вклад в демографическую ситуацию. В снижении количества абортов сыграла роль не только современная контрацепция, но и просвещение – духовное и нравственное воспитание.

Если в 2015 году статистика зафиксировала 14387 родов в регионе, то в 2017-м – 12421.

- В прямом смысле слова идет борьба за каждого новорожденного. Ведь проблема демографии сегодня стоит очень остро, - отмечают в перинатальном центре.

Количество перинатальных консилиумов при сложных случаях ведения беременности за несколько лет выросло в разы. Если в 2015-м их было 303, то два года спустя, в минувшем году, уже 1133.

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ И ОБСЛЕДЫВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ

Все беременные женщины в регионе проходят несколько этапов перинатального скрининга, чтобы выявить генетические аномалии плода и пороки его развития. Нет, никто не обяжет будущую мамочку делать аборт, если есть угроза появления малыша, например, с синдромом Дауна. Но женщина будет знать о возможных отклонениях ребенка. А предупрежден, значит - вооружен. Как отмечают генетики центра, сейчас, благодаря этому многоступенчатому скринингу (анализ крови, узи-диагностика, консультации с генетиками в случае обнаружения проблем), будущие родители лучше психологически подготовлены к рождению малыша с особенностями развития, а, следовательно, новорожденных отказников в роддомах почти нет. Среди генетических аномалий новорожденных самые часто фиксируемые в регионе: фенилкетонурия, врожденный гипотериоз, адреногенитальный синдром, галактоземия, муковисцидоз. Все детки с такими заболеваниями получают лечение на базе центра.

ЭКО КАК ВКЛАД В ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ

Вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО) так же вносят свой вклад в повышение рождаемости в Тверской области. Если в 2012-м количество процедур с положительным результатом было 27,9% от общего количества ЭКО, то в 2017-м уже 31,4%, что является нормой для данной процедуры.