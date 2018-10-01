Фильм, созданный детьми из Тверской области, попал в коллекцию Московского музея

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-01T17:50:27+03:00

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Короткометражный фильм «Маленькая тайна пионерского лагеря», который создали воспитанники Медновской санаторной школы-интерната, вошел в коллекцию Московского музея Победы. Участники студии «Кино ОТРОК» художественно рассказали историю маленького мальчика, которая произошла с ним в годы Великой Отечественной войны. Когда фашисты заняли правый берег Волги, мальчик вместе с матерью отправляется в деревню к дедушке. Именно здесь ребенок получает урок, что любые ошибки надо исправлять, как бы ни было тяжело. Этот опыт мальчик пронёс через всю сознательную жизнь.

Всего же Музей Победы разместит на своем YouTube-канале 55 видео-работ историко-патриотической тематики, которые стали призерами конкурса «Объектив Победы». В число победителей вошли документальные и игровые фильмы, телевизионные репортажи и очерки, а также социальные ролики и анимационные фильмы. Все произведения были созданы детскими студиями или отдельными юными кинолюбителями.

Лучшие съемочные команды были награждены поездкой на Всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» в центр «Орленок».

Стоит заметить, что прототипом главного героя фильма «Маленькая тайна пионерского лагеря» выступил заслуженный учитель РФ Олег Александрович Баранов. Почетный работник профессионального образования России, кандидат искусствоведения и доцент, он одним из первых в стране защитил диссертацию по кинообразованию. С 1957-го по 1971 год Олег Александрович был бессменным руководителем киноклуба при школе-интернате, который продолжительное время располагался в помещениях филологического факультета ТвГУ. Олег Александрович появляется в последних кадрах фильма.