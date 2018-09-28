Банковские карты больше не нужны?

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-28T15:21:10+03:00

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Традиционные пластиковые карты банков, похоже, скоро станут пережитком прошлого - их заменяют смартфоны. Деньгами на балансе телефона можно оплатить что угодно через сервисы операторов: МТС и Мегафон сделали бесплатным перевод денег со счета на счет. Оба оператора отменили комиссии для пользователей, чтобы те свободно с помощью гаджета оплачивали домашний интернет, кабельное и спутниковое ТВ, услуги ЖКХ и образования, штрафы, транспортные и страховые услуги, покупки в магазине. Такие переводы делать удобнее, чем с карты на карту - чтобы перевести деньги другу, коллеге, родственнику или кому угодно, нужно всего лишь выбрать его в списке контактов или ввести телефон. Модель гаджета не имеет значения: услуга одинаково бесплатна как для владельцев кнопочных телефонов, так и для тех, кто пользуется смартфонами.

Согласно статистике, в регионах еще очень много людей, у которых есть мобильные телефоны, но нет банковских карт. Это пенсионеры, подростки, мигранты - им сложнее взаимодействовать с банками, поэтому сервис существенно упрощает им жизнь.

Кстати, каждый четвертый перевод житель Твери совершает на сумму не больше 300-500 рублей, при этом обычно размер комиссии составляет 30 рублей. Неудивительно, что, отменив комиссию, операторы связи рассчитывают «перетянуть» клиентов банков на свою сторону. Суммарное число абонентов МТС и Мегафона - более 150 миллионов. Что больше, чем клиентов Сбербанка (110 млн клиентов). По мнению аналитического агентства AC&M, есть все основания полагать, что вскоре к инициативе присоединятся остальные операторы: Вымпелком и Tele2.

Пошаговая инструкция: как перевести деньги со счета на счет

Способов перевести деньги со счета на счет несколько: при помощи SMS, USSD-запроса, в приложениях и на сайтах операторов.

- SMS: МТС - #перевод; Мегафон - #сумма.

- USSD: МТС - *115#; Мегафон - *133#.

- на сайте: МТС - payment.mts.ru; Мегафон - money.megafon.ru

- приложения: приложение «МТС Деньги», сервис «Кошелек МТС Деньги»; Мегафон - мобильное приложение «МегаФон.Банк».