Оператор «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда по Тверской области посоветовал молодым не думать о будущем
Это объявление появилось 28 сентября этого года на сайте Отделения Пенсионного фонда РФ по Тверской области. Вот его текст без купюр: «Первого октября в Отделении Пенсионного фонда РФ по Тверской области будет работать тематическая «горячая линия», посвященная Международному дню пожилых людей. Специалисты отделения ответят на вопросы о пенсионном обеспечении людей старшего поколения, проконсультируют о социальных выплатах, предоставляемых по линии ПФР. Звонить можно по бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-350-40-69 с 9.00 до 16.00».
Поскольку пенсионное реформирование сейчас на слуху, мы решили позвонить на «горячую линию», благо вопросов накопилось немало.
И не беда, что я не человек старшего возраста, вопросы-то не всё ли равно, когда задавать.
Всё что вы скажете..
Бесплатный номер, как это водится, отозвался дружелюбным предупреждением «все звонки записываются...»
«И могут быть использованы против вас в суде» - пронеслось в голове, пока в трубке слышался зуммер.
Затем гудки... смолкли. Да-да, на «горячей линии» никто не взял трубку. Прежний записной голос предложил оставить сообщение на автоответчике.
Но автоответчик не заменит человеческого общения, поэтому через пять минут мы снова набрали «горячую». И опять никто не ответил.
Но через 20 минут нас услышали, с четвертой попытки.
- Добрый день. Я бы хотел узнать, какая у меня будет пенсия. Зарплата «белая» - 25 тысяч рублей. Трудовой стаж 10 лет.
- Так не сказать, надо смотреть в личном кабинете, - торопливо заговорила женщина-оператор. - Заходите на сайт госуслуг. Находите вкладку пенсионного фонда, там надо заказать выписку. В ней будет указано, сколько у вас баллов в пенсионной системе. Один балл сейчас равняется 81 рублю 49 копейкам. К получившейся сумме прибавляете фиксированную выплату 4988 рублей 90 копеек. Получается ваша текущая пенсия.
- Ну а если я не регистрировался на госуслугах, компьютерно безграмотный, из документов есть только трудовая книжка с непрерывным стажем. Принесу я её в пенсионный фонд, этого будет достаточно?
- Нет, сейчас все данные идут только из личного кабинета, там всё указано: какой работодатель за вас отчислял взносы, а какой не отчислял.
- То есть трудовая книжка не документ? - удивляюсь я.
- Не главный, - уклонилась оператор. - Вот вам сейчас сколько лет?
- 32.
- Ну и о чём мы с вами тогда говорим? Вам на пенсию через 33 года, законы меняются, кто знает, что будет.
- И всё же, если будет только трудовая, стаж зачтётся?
Звоните на "горячую линию" и вам может быть ответятФото: Мария ЛЕНЦ
Возникла пауза. Видимо, взвешивая, как умиротворить назойливого гражданина, оператор бросила отрывистое «зачтётся».
- Молодой человек, у нас тут полно людей, сегодня День пожилого человека. У вас есть конкретные вопросы? - с нажимом заговорила дама, телефон отлично передавал, как ей не терпелось закончить разговор. А вопросы к фонду ещё были, целый лист.
- Есть вопросы, - говорю. - Что если в выписке с сайта госуслуг не отражены некоторые места работы, хотя я работал официально и зарплату получал?
- Нужно обратиться в областной архив, там есть данные о зарегистрированных предприятиях.
- А если в архиве нет о них данных? Такое сплошь и рядом.
- Вы понимаете, что вы сейчас по телефону просто разглагольствуете?! - сорвалась дама на седьмой минуте разговора. - Вам на пенсию через 33 года идти, у вас конкретные вопросы есть по сегодняшней ситуации? Вы только говорите «а что если такая ситуация, а что если другая».
Тут уже я не выдержал
- Знаете, - говорю, - у меня зарплата «белая», с неё в ваш фонд отчисления идут, я имею право знать, что будет с моей пенсией.
Препираясь таким образом, удалось выяснить, что о 90-х и даже 80-х годах можно сильно не беспокоиться. Современная система учитывает данные только с 1998-го, а чтобы подтвердить более ранний стаж, достаточно показать записи в трудовой книжке. По крайней мере, так сказала оператор пенсионного фонда. Выходит, книжечка не совсем бесполезная.
- Ещё вопросы?
- Конечно! (Кстати, вопрос как раз по теме «горячей лини». - Ред.) Как так вышло, что у Марии Ивановны, педагога с 40-летним стажем, такая же пенсия, как у хронического алкоголика Петровича из соседнего подъезда (и это реальная ситуация, изменены только имена)?
На этой задаче уровень абстракции превысил способности дамы-оператора. Опять начались обвинения в разглагольствовании, указания, что другие граждане тоже стремятся получить консультацию. Словом, 32-летний надоеда висит на проводе и мешает делом заниматься.
В итоге оператор просто бросила трубку на 10-й минуте разговора. Вот и вся лояльность к клиентам. А ведь я ещё нахожусь с той стороны, откуда деньги приносят, и 33 года, надеюсь, буду деньги приносить. И уж потом, авось, начну получать.
Жаль, мы так и не дошли до прелюбопытнейшего вопроса: чем будут заниматься сотрудники пенсионного фонда с 1 января 2019 года, ведь их вследствие реформы ожидает пятилетний провал клиентуры? Люди-то, за исключением льготников, пенсии в этот период оформлять не будут, потому что отодвинули пенсионный срок-то. Понятно, простой оператор об этом вряд ли расскажет, но спросить бы стоило...
Где мои деньги?!Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ