Оператор «горячей линии» Отделения Пенсионного фонда по Тверской области посоветовал молодым не думать о будущем

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-01T16:47:40+03:00

«КП»-Тверь» пыталась получить ответы на самые распространённые вопросы, которые задают большинство из нас

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Это объявление появилось 28 сентября этого года на сайте Отделения Пенсионного фонда РФ по Тверской области. Вот его текст без купюр: «Первого октября в Отделении Пенсионного фонда РФ по Тверской области будет работать тематическая «горячая линия», посвященная Международному дню пожилых людей. Специалисты отделения ответят на вопросы о пенсионном обеспечении людей старшего поколения, проконсультируют о социальных выплатах, предоставляемых по линии ПФР. Звонить можно по бесплатному телефону «горячей линии» 8-800-350-40-69 с 9.00 до 16.00».

Поскольку пенсионное реформирование сейчас на слуху, мы решили позвонить на «горячую линию», благо вопросов накопилось немало.

И не беда, что я не человек старшего возраста, вопросы-то не всё ли равно, когда задавать.

Всё что вы скажете..

Бесплатный номер, как это водится, отозвался дружелюбным предупреждением «все звонки записываются...»

«И могут быть использованы против вас в суде» - пронеслось в голове, пока в трубке слышался зуммер.

Затем гудки... смолкли. Да-да, на «горячей линии» никто не взял трубку. Прежний записной голос предложил оставить сообщение на автоответчике.

Но автоответчик не заменит человеческого общения, поэтому через пять минут мы снова набрали «горячую». И опять никто не ответил.

Но через 20 минут нас услышали, с четвертой попытки.

- Добрый день. Я бы хотел узнать, какая у меня будет пенсия. Зарплата «белая» - 25 тысяч рублей. Трудовой стаж 10 лет.

- Так не сказать, надо смотреть в личном кабинете, - торопливо заговорила женщина-оператор. - Заходите на сайт госуслуг. Находите вкладку пенсионного фонда, там надо заказать выписку. В ней будет указано, сколько у вас баллов в пенсионной системе. Один балл сейчас равняется 81 рублю 49 копейкам. К получившейся сумме прибавляете фиксированную выплату 4988 рублей 90 копеек. Получается ваша текущая пенсия.

- Ну а если я не регистрировался на госуслугах, компьютерно безграмотный, из документов есть только трудовая книжка с непрерывным стажем. Принесу я её в пенсионный фонд, этого будет достаточно?

- Нет, сейчас все данные идут только из личного кабинета, там всё указано: какой работодатель за вас отчислял взносы, а какой не отчислял.

- То есть трудовая книжка не документ? - удивляюсь я.

- Не главный, - уклонилась оператор. - Вот вам сейчас сколько лет?

- 32.

- Ну и о чём мы с вами тогда говорим? Вам на пенсию через 33 года, законы меняются, кто знает, что будет.

- И всё же, если будет только трудовая, стаж зачтётся?

Звоните на "горячую линию" и вам может быть ответятФото: Мария ЛЕНЦ

Возникла пауза. Видимо, взвешивая, как умиротворить назойливого гражданина, оператор бросила отрывистое «зачтётся».

- Молодой человек, у нас тут полно людей, сегодня День пожилого человека. У вас есть конкретные вопросы? - с нажимом заговорила дама, телефон отлично передавал, как ей не терпелось закончить разговор. А вопросы к фонду ещё были, целый лист.

- Есть вопросы, - говорю. - Что если в выписке с сайта госуслуг не отражены некоторые места работы, хотя я работал официально и зарплату получал?

- Нужно обратиться в областной архив, там есть данные о зарегистрированных предприятиях.

- А если в архиве нет о них данных? Такое сплошь и рядом.

- Вы понимаете, что вы сейчас по телефону просто разглагольствуете?! - сорвалась дама на седьмой минуте разговора. - Вам на пенсию через 33 года идти, у вас конкретные вопросы есть по сегодняшней ситуации? Вы только говорите «а что если такая ситуация, а что если другая».

Тут уже я не выдержал

- Знаете, - говорю, - у меня зарплата «белая», с неё в ваш фонд отчисления идут, я имею право знать, что будет с моей пенсией.

Препираясь таким образом, удалось выяснить, что о 90-х и даже 80-х годах можно сильно не беспокоиться. Современная система учитывает данные только с 1998-го, а чтобы подтвердить более ранний стаж, достаточно показать записи в трудовой книжке. По крайней мере, так сказала оператор пенсионного фонда. Выходит, книжечка не совсем бесполезная.

- Ещё вопросы?

- Конечно! (Кстати, вопрос как раз по теме «горячей лини». - Ред.) Как так вышло, что у Марии Ивановны, педагога с 40-летним стажем, такая же пенсия, как у хронического алкоголика Петровича из соседнего подъезда (и это реальная ситуация, изменены только имена)?

На этой задаче уровень абстракции превысил способности дамы-оператора. Опять начались обвинения в разглагольствовании, указания, что другие граждане тоже стремятся получить консультацию. Словом, 32-летний надоеда висит на проводе и мешает делом заниматься.

В итоге оператор просто бросила трубку на 10-й минуте разговора. Вот и вся лояльность к клиентам. А ведь я ещё нахожусь с той стороны, откуда деньги приносят, и 33 года, надеюсь, буду деньги приносить. И уж потом, авось, начну получать.

Жаль, мы так и не дошли до прелюбопытнейшего вопроса: чем будут заниматься сотрудники пенсионного фонда с 1 января 2019 года, ведь их вследствие реформы ожидает пятилетний провал клиентуры? Люди-то, за исключением льготников, пенсии в этот период оформлять не будут, потому что отодвинули пенсионный срок-то. Понятно, простой оператор об этом вряд ли расскажет, но спросить бы стоило...