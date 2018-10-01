2018-10-01T16:43:01+03:00
Политика

Призывная кампания началась

Новобранцев из Тверской области будут отправлять в армию до 31 декабря
Альберт БОЙКОВ
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В Тверской области стартовала призывная кампанияВ Тверской области стартовала призывная кампанияФото: Мария ЛЕНЦ
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1 октября в России начался осенний призыв в армию. Так, до 31 декабря на защиту Родину отправятся 132,5 тысячи новобранцев со всех уголков нашей страны. В течение года солдаты будут обучаться премудростям военного дела и взаимодействию внутри группы, состоящей из не знакомых до недавнего времени людей.

Стоит заметить, что число призывников обычно определяется в специальном указе Президента России.

Что касается количества новобранцев, которые отправятся в армию из Тверской области, то в областном военкомате заветную цифру называть не стали. Опираясь на последние призывные кампании, прошедшие в нашем регионе, можно предположить, что срочную службу в рядах армии России будут проходить порядка полутора тысяч жителей Верхневолжья.

В областном военкомате заверили, что осенняя призывная кампания пройдет по прежней схеме. Как и в последние годы, большинство призывников будут проходить службу в сухопутных войсках на территории ЦФО, то есть недалеко от места жительства. Рассчитывать на такой бонус в первую очередь могут женатые призывники, а также те, кто имеет детей или родителей пенсионного возраста.

Интересные подробности современной срочной службы опубликованы на сайте Минобороны РФ. В частности, в настоящее время в армии осуществляется поэтапный переход на питание с элементами «шведского стола». Иными словами, растет число предложенных солдатам блюд.

Кроме того, служба в армии может стать отличной площадкой для старта карьеры. Так, отслужив по призыву, бывший солдат получает право на льготное поступление в государственные вузы. Например, вступительные экзамены могут заменить на собеседование, а от экзаменов по общеобразовательным предметам могут и вовсе освободить.

Если во время службы в армии призывник получит рекомендацию от командира воинской части, то у бывшего солдата будет реальный шанс за счет государственной казны отучиться на подготовительном отделении вуза.

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