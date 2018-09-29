2018-09-29T03:10:47+03:00
Звезды

Александр Евдокимов из Твери в шоу «Голос 60+»: Первый тайм мы уже отыграли!

Певец и композитор в финал не прошел, но попрощался так, что зал и наставники встали
Ирина ТАРАСОВА
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Александр Евдокимов в финал шоу «Голос 60+» не прошел, но всем запомнился. Фото: из архива Александра ЕвдокимоваАлександр Евдокимов в финал шоу «Голос 60+» не прошел, но всем запомнился. Фото: из архива Александра Евдокимова
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«Никогда не поздно: начать, мечтать, стать первым» Именно с этих слов телеведущего Дмитрия Нагиева начался на Первом канале второй этап шоу «Голос 60+» - «Нокаут».

Суть этапа заключалась в том, что вся команда наставника (а это 4 человека, за исключением команды Пелагеи, в которой было пять человек) выходит на сцену и поочередно поет по одной сольной песне. По итогам голосования в каждой группе должно остаться всего два человека.

Первой начала команда Валерия Меладзе. Продолжила команда Пелагеи. Третьей - Льва Лещенко. И, наконец, – Леонида Агутина.

Сказать, что это было волнительно, это значит не сказать ничего. То ли песни на этот раз подбирались в соответствии с вокальными данными участников, то ли советы наставников помогли, но некоторых исполнителей порой узнать было сложно.

То же самое можно было сказать и о нашем земляке, тверском певце и композиторе Александре Евдокимов. Если на слепом прослушивании песня «Где же ты была» была несколько не из его репертуара, то на тот раз все попали в точку.

- Я как только его услышал (Александра ЕвдокимоваРед.), то тут же все понял. И в том числе, как мы всех удивим фирмОй и покажем, как это умеют делать ветераны.

И Александр действительно удивил. И артистичностью, и возможностями своего голоса.

Группа поддержки Александра Евдокимова. Фото: из архива Александра Евдокимова

Группа поддержки Александра Евдокимова. Фото: из архива Александра Евдокимова

- Саша, знаю, что лет 20 ты не пел фальцетом, но тут вновь это сделал. В таком возрасте, это круто, – озвучил перед итоговым решением Агутин...

- Ну, что ж, через пару минут мы узнаем, кого царь Леонид сбросит с горы, а кого возьмет с собой в поход, - перевел внимание на себя Дмитрий Нагиев и тем самым несколько разрядил обстановку..

И нам пришлось ждать. Правда, недолго…

Факт, шоу «Голос» это не вокальный конкурс, здесь действуют другие законы и правила, а потому мы и не беремся что-то комментировать.

В итоге, в финал «Голос 60+» Александр Евдокимов не попал. Но зато как попрощался! Вместо итоговых слов, он взял, да и спел: «Первый тайм мы уже отыграли. И одно лишь сумели понять: Чтоб тебя на земле не теряли, Постарайся себя не терять!»

И, пожалуй, это небольшое, финальное для нашего земляка, выступление стало одной из самый ярких по эмоциям и таланту сцен этой программы.

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