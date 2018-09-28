Почти ежедневно на дорогах Тверской области в авариях страдают дети

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-28T14:44:46+03:00

И происшествий с детьми становится больше

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Региональное управление ГИБДД собрало статистику аварий с участием детей в возрасте до 16 лет за восемь месяцев текущего года.

Итак, с начала года произошло 157 ДТП с участием детей и подростков. Это на 18% больше, чем в прошлом году (133 ДТП).

В происшествиях погибли три ребенка (в прошлом году погибли четверо). Травмы получили 174 (в прошлом году - 148).

По вине детей произошло 41 ДТП.

Где случаются аварии

Конечно, самые аварийные - это Тверь и федеральные трассы. Вот цифры:

Тверь - 58 ДТП, или 36,9%, один погиб и ранены 62 ребенка.

М-10 «Россия» - 12 ДТП, или 7,6%, один погиб и ранены 13 детей.

М-9 «Балтия» - шесть ДТП, или 3,8%, погибших нет и ранены шестеро детей.

Платная трасса М-11 - два ДТП, или 1,3%, погибших нет и ранены три ребенка.

Региональные дороги - 26 ДТП, или 16,6%, погибших нет и ранены 30 детей.

Муниципальные образования - 111 ДТП, или 70,7%, двое погибли и ранены 122 несовершеннолетних.

В основном дети страдают в качестве пассажиров авто - 100 человек. При этом семеро перевозились с нарушениями правил перевозки: без детского удерживающего устройства.

Далее следуют пешеходы - 51 ребенок. По собственной неосторожности пострадали 24 несовершеннолетних пешехода.

И дети-водители - 26. Из них 15 были водителями велосипедов, 10 - мототехники, один был за рулём автомобиля.

По вине водителей, перевозивших несовершеннолетних пассажиров, произошло 33 аварии, в результате которых двое детей погибли и 38 получили травмы.

- В возрасте до семи лет пострадали 48 детей: 25 мальчиков и 23 девочки.

- От семи до 10 лет пострадали 48 детей: 24 мальчика и 24 девочки.

- От 11 до 13 лет пострадали 35 детей: 21 мальчик и 14 девочек.

- От 13 до 16 лет пострадали 46 подростков: 18 мальчиков и 28 девочек.