Почти ежедневно на дорогах Тверской области в авариях страдают дети
Региональное управление ГИБДД собрало статистику аварий с участием детей в возрасте до 16 лет за восемь месяцев текущего года.
Итак, с начала года произошло 157 ДТП с участием детей и подростков. Это на 18% больше, чем в прошлом году (133 ДТП).
В происшествиях погибли три ребенка (в прошлом году погибли четверо). Травмы получили 174 (в прошлом году - 148).
По вине детей произошло 41 ДТП.
Где случаются аварии
Конечно, самые аварийные - это Тверь и федеральные трассы. Вот цифры:
Тверь - 58 ДТП, или 36,9%, один погиб и ранены 62 ребенка.
М-10 «Россия» - 12 ДТП, или 7,6%, один погиб и ранены 13 детей.
М-9 «Балтия» - шесть ДТП, или 3,8%, погибших нет и ранены шестеро детей.
Платная трасса М-11 - два ДТП, или 1,3%, погибших нет и ранены три ребенка.
Региональные дороги - 26 ДТП, или 16,6%, погибших нет и ранены 30 детей.
Муниципальные образования - 111 ДТП, или 70,7%, двое погибли и ранены 122 несовершеннолетних.
В основном дети страдают в качестве пассажиров авто - 100 человек. При этом семеро перевозились с нарушениями правил перевозки: без детского удерживающего устройства.
Далее следуют пешеходы - 51 ребенок. По собственной неосторожности пострадали 24 несовершеннолетних пешехода.
И дети-водители - 26. Из них 15 были водителями велосипедов, 10 - мототехники, один был за рулём автомобиля.
По вине водителей, перевозивших несовершеннолетних пассажиров, произошло 33 аварии, в результате которых двое детей погибли и 38 получили травмы.
- В возрасте до семи лет пострадали 48 детей: 25 мальчиков и 23 девочки.
- От семи до 10 лет пострадали 48 детей: 24 мальчика и 24 девочки.
- От 11 до 13 лет пострадали 35 детей: 21 мальчик и 14 девочек.
- От 13 до 16 лет пострадали 46 подростков: 18 мальчиков и 28 девочек.