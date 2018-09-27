Афиша с 28 по 30 сентября в Твери: Сказочный фестиваль, космический спектакль и подготовка к Неделе моды

СЕГОДНЯ 16:33 2018-09-27T17:20:09+03:00

Тверская осень еще обещает порадовать и погодой, и мероприятиями Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Открытия сезонов, в том числе и юбилейных сезонов, в театрах, музеях продолжатся и в эти выходные. А Сказочный фестиваль? Пренепременно приходите за чудом в Горсад!

Готовится Тверь и к самому модному событию этой осени - Тверской Неделе Моды. Если вы причисляете себя к знатоку и ценителю модных брендов, то вам обязательно надо заглянуть на это 4-ех дневное мероприятие. Кстати, детский день будет вести "Мисс Тверь" Татьяна Пачиско.

ФЕСТИВАЛИ

"Дерево жизни"

Хотите погрузиться в сказку, придумать свою? Тогда – приходите! Вас ждет непередаваемая атмосфера волшебства. Побывать в сказке может любой! Давайте вместе создадим мир, в котором никому не бывает скучно.

У нас уже обширные планы. Вас ждёт:

- Знакомство с мастерами сказок в нашем лектории

- Детская зона и мастер-классы

- Путешествие в средневековую эпоху

- Музыкальные и словесные импровизации

- Игротека

- Обмен книгами и цветами

- Конкурс вымышленных персонажей, костюм к которому можно приготовить заранее или придумать на месте - и чем ближе к заветному дню, тем больше идей!

Городской сад

29 сентября

Основная зона: 11.00-17.00

Детская зона: 11.00-15.00.

Смотрим афишу, чтобы не пропустить ничего интересного!

ТЕАТРЫ

"Эксперимент" открывает 25-ый сезон

С 30 сентября по 1 октября в театре-студии "Эксперимент", что при тверском колледже имени Львова, будут трижды открывать новый, 25-ый сезон спектаклем "Самоубийца".

Премьера спектакля состоялась 26 апреля, причем на первом показе присутствовал актер и режиссер Театра Романа Виктюка Игорь Неведров. И это неспроста. "Эксперимент" уже два года дружит с этим театром и с самим Романом Григорьевичем. Знаменитый мастер в ноябре 2016 года даже приезжал в колледж и общался со студентами.

Спектакль начинается как легкая комедия (муж с женой конфликтуют из-за ливерной колбасы), потом переходит в фарс, драму, трагифарс и заканчивается трагедией. Но никакого самоубийства на сцене не происходит.

В постановке задействован четвертый курс студентов колледжа направления "Театральное творчество". "Самоубийца" ставился, как курсовой спектакль, но потом его ввели в базу.

- Спектакль получился интересным. Надеюсь всем понравится. Приходите, будем рады! - приглашает Наталья Рыбакова.

пр-т Чайковского 19.

Вход свободный.

30 сентября в 17.30

1 октября в 17.00.

2 октября в 18.30.

Вход свободный!

Новый цикл программ с приветствия «Здравствуй, Земля!»

Из-за отключения электричества открытие сезона пришлось перенести.

Напоминаем, в Восточной башне Тверского императорского дворца открывается новый цикл музейно-театральных программ Тверской областной картинной галереи. В творческом пространстве «Башня искусств» вместе со зрителями будет продолжен поиск новых смыслов в произведениях из Тверского художественного собрания.

До конца декабря запланированы 4 встречи с шедеврами галереи, а значит 4 увлекательных путешествия в мир живописи. посредством театра.

Откроется сезон программой «Здравствуй, Земля!», посвященной героям космоса.

Юрий Гагарин и Валентина Терешкова стали символами новых людей XX века в их любви к родине и людям, жертвенности во имя человечества.

В центре программы - монументальное полотно Василия Басова «Здравствуй, Земля!» (1961 г.), повествующее о приземлении Юрия Гагарина. Ученый секретарь галереи, кандидат философских наук Мария Шувалова поможет открыть новые, неочевидные на первый смыслы. Экскурсия приурочена к 100-летию В.Н. Басова (1918–1962) – московского живописца, художника-реалиста, прославившегося масштабными работами в жанре сюжетно-тематической композиции.

В театральной части программы будет представлен моноспектакль Алексея Зинатулина «Я, Чайка». Одной из центральных сюжетных линий является философское осмысление полета в космос первой женщины- космонавта – Валентины Терешковой. Ее позывные и дали название необычной постановке.

Тверской императорский дворец

ул. Советская д. 3 (вход через Парадный вестибюль).

28 сентября в 18:00.

Цена билета: 200 рублей

Справки по телефону: 34-62-43.

В центре программы - полотно Василия Басова "Здравствуй, Земля!", повествующее о приземлении Юрия Гагарина

ВЫСТАВКИ

"Дороги, которые мы выбираем"

Областная художественная выставка является частью масштабного многоуровневого выставочного проекта "Россия", который раз в пять лет организовывает Союз художников России при поддержке Министерства культуры.

Экспозиция состоит из работ профессиональных художников Тверского региона в 2014-2018 годах: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и храмовое искусство.

Выставку в Твери организовало Тверское областное отделение Союза художников России.

Тверской городской музейно-выставочный центр, большой зал

Открытие - 28 сентября в 16:00.

Модное событие осени - «Tver Fashion Week осень-зима 2018/19»

«Tver Fashion Week осень-зима 2018/19» или Тверская неделя моды наступившего сезона как всегда обещает удивить. А значит надо готовиться заранее!

По традиции на каждом дне показов будут представлены разные направления.

3 октября – дизайнерские коллекции, 4 октября – детская мода, 5 октября – коллекции осень-зима 2018/19, 6 октября – осень-зима 2018/19 Premium. Одежду и аксессуары к показами готовят дизайнеры, популярные марки, ведущие бутики и торговые дома Твери.

Как всегда будут и дебюты. На этот раз организаторы решили порадовать публику показами коллекций московских дизайнеров.

Еще одна традиция – розыгрыши подарков, которые будут и на этот раз.

Из новшеств этой «Недели моды» - теперь можно не только любоваться понравившимися вещами, но после показа даже купить их. При этом пообщаться с дизайнерами и представителями модных брендов и обменяться контактами.

Отель «Оснабрюк»

С 3 по 6 октября.

Вход свободный. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись по телефону 8(4822) 75-19-19.

Звоните и бронируете билеты и места, иначе не сможете попасть на самое модное мероприятие осени!Фото: Ирина ТАРАСОВА

ЯРМАРКИ

И вкусно, и весело!

Торжественное открытие областной ярмарки состоится 29 сентября в 11:00.

Свою продукцию представят предприятия и фермерские хозяйства из районов Верхневолжья. В частности, можно будет купить мясо, рыбу, «молочку», овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также продукцию птицеводства и различные сорта меда.

Во время ярмарки пройдет концертно-развлекательная программа с конкурсами, будет работать анимация.

Площадь Славы

29 сентября с 10:00 до 17:00.

30 сентября с 10:00 до 15:00.

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

28 сентября в 18.30 - Проект «Доступная филармония»

В концерте камерной музыки примут участие лауреаты международных конкурсов - солистка

московской филармонии Хироко Нинагава (скрипка, Япония), Глеб Степанов (виолончель), Алексей Стариков (фортепиано).

В программе: произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, И.С. Баха, Ф. Шопена, А. Аренского и др.

1 октября в 18.30 - Торжественное открытие 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери». В Международный день музыки! Премьера!

Л. ван Бетховен «Симфония №9». В исполнении сводного симфонического фестивального оркестра, сводного хора и солистов.

Дирижер – Андрей Кружков.

ПРАЗДНИКИ

Этнографические вечёрки в Торжке

Теперь в тепле! Но будет также здорово, интересно, лампово.

Что будем делать?

Будем танцевать, играть, рассказывать, петь, смеяться, обниматься и болтать.

Все это с этно-музыкой. Гусли, балалайка и гармонь.

На вечёрку едут даже из Москвы, и вы присоединяйтесь. С нами очень просто!

Торжок, центр города, на площадке кафе "Оникс".

ул.Медниковых д.4.

29 сентября в 19.00.