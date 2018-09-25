В Твери состоялось торжественное открытие шахматного центра СДЮШОР «Лидер»

25 Сент. 10:40 2018-09-27T10:49:32+03:00

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В Твери активно развивается детский спорт. Пример тому - заполненные до отказа муниципальные детско-юношеские спортивные школы и несметное множество коммерческих секций. Родители понимают значимость регулярных тренировок, ведь это не только развитие и потенциальные достижения. Это ещё и структурирование свободного времени ребёнка, спасение от тлетворного влияния улицы.

Однако, когда говорят о детском спорте, зачастую упускают из вида, что значимую роль в нашей стране играет также спорт интеллектуальный. В частности, мы говорим о шахматах и шашках. В Твери секции шахмат и шашек уже много лет работают на базе СДЮШОР «Лидер», тренировки на регулярной основе посещают почти 500 ребятишек. Шахматный клуб спортивной школы находится почти в центре города, при этом в тихом районе с исторической застройкой. По адресу улица Достоевского, дом 10а расположен шахматно-шашечный центр «Блиц». Учитывая всё возрастающий интерес детей и родителей к шахматам, давно назрел вопрос расширения и модернизации центра.

И вот при поддержке депутатов Тверской городской Думы СДЮШОР «Лидер» получила возможность «прокачать» шахматное направление.

Недавно для центра «Блиц» закупили дополнительное оборудование и мебель. Было приобретено 29 двухсторонних столов для шахмат и шашек, полторы сотни новых стульев, 31 электронные часы, а также средства для технического оснащения и присоединения электронных табло и ноутбуков. Всего было израсходовано почти 400 тысяч рублей. Половину смогла выделить сама школа, а недостающую часть - депутаты ТГД. Средства на эти цели выделяли четверо депутатов ТГД: Илья Холодов, Сергей Денисов, Олег Балаян и Светлана Козлова.

Теперь обновлённый центр сможет одновременно принимать до 250 шахматистов и 150 шашистов. В воскресенье, 23 сентября, состоялось торжественное открытие после ремонтных работ и был дан старт областного турнира по русским и стоклеточным шашкам, посвящённого памяти мастера спорта России Николая Букина. На празднике присутствовали первые лица Твери.

- Стоит отметить, что сейчас уровень подготовки юных шахматистов значительно вырос, даже если сравнивать с периодом десятилетней давности. Это говорит о том, что удалось выстроить эффективную систему тренировок и развития наших будущих гроссмейстеров, - поделился председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. - Мы верим, что сможем воспитать великих шахматистов, которые добьются выдающихся результатов. Год от года всё больше детей приходит в секции, и, конечно, надо расширять материально-техническую базу. У нас с руководством школы налажено тесное сотрудничество, и в дальнейшим мы планируем продолжить работу в этом направлении.

Евгений Пичуев посетил торжественное открытие обновлённого шахматного центра СДЮШОР "Лидер"

В день старта турнира по стоклеточным шашкам в центре «Блиц» было действительно не протолкнуться от ребятишек. Они заняли столы, склонившись над досками, на юных лицах отражалась напряжённая работа интеллекта.

Ведь шахматы и шашки - это прекрасный тренажёр для мозга. В процессе игры происходит одновременная и синхронная работа обоих полушарий мозга, идёт активное развитие как логического, так и абстрактного мышления.

Впрочем, не все юные игроки углубились в настольные баталии. Некоторые пришли послушать открытые теоретические уроки, которые давали педагоги школы у интерактивных досок.

- Особенно возрос интерес к шахматам после того, как в ноябре прошлого года наш воспитанник Алексей Гешко провел сеанс одновременной игры в шахматы на десяти досках вслепую с командой Тверской городской Думы, - рассказал директор СДЮШОР «Лидер» Александр Мастин. - В этом году зачислены 250 шахматистов и 120 шашистов. Тренеры уже не справляются с таким набором, мы ищем новых тренеров, активно работаем с молодыми педагогами, которые могли бы стать достойными наставниками для детей. Также развиваемся технически. Сейчас хотим опробовать систему для междугородних турниров. Для этого мы закупили интерактивные доски и ноутбуки и будем через интернет проводить соревнования с единомышленниками по всей России.

Конечно, впереди ещё много работы. Стоят задачи чисто технического характера, например, отремонтировать крышу в здании центра. Но подобные вопросы вполне решаемы, когда есть социальный заказ на такой нужный и полезный вид спорта, как шашки и шахматы. Депутаты ТГД держат на контроле насущные нужды тверских СДЮШОР и детских образовательных учреждений. При поддержке парламентариев проведён ремонт и закуплен инвентарь в десятки школ и детсадов. В рамках проекта «Депутатский миллион» тверская «Комсомолка» держит на контроле вопрос распределения вверенных народным избранникам средств. Следите за проектом на нашем сайте kp.ru.