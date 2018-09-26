Новоторжская ярмарка «За шубой!» открылась в Твери, в ТЦ «Олимп».

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-26T11:14:46+03:00

Сегодня в Твери, в ТЦ «Олимп» открылась Новоторжская ярмарка «За шубой!» и продлится по 30 сентября.

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Только 5 дней! Для вас красивые шубы от российского производителя на любой вкус и кошелек. Много моделей шуб из мутона, овчины премиум, нутрии, стриженой нутрии, каракуля и норки. Цены выгодные. Размеры шуб - от 42-го до 60-го.

Шубы сшиты по ГОСТам. Гарантия - до 2 лет.

Все шубы сшиты по ГОСТам

На всех шубах зеленый чип - знак российского производителя.

Кредит. Рассрочка. ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013

Добро пожаловать за шубой на Новоторжскую ярмарку!

26 - 30 сентября 2018, среда – воскресенье,

ТЦ «Олимп», 2-й этаж, с 10.00 до 20.00

Тверь, Тверской пр-т, 2

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