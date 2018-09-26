2018-09-26T11:00:14+03:00
Общество

«МегаФон» запустил самый быстрый безлимитный интернет

Абонентам «МегаФона» на тарифах линейки «Включайся!» доступен настоящий безлимитный интернет. Для этого действующим клиентам в личном кабинете нужно подключить опцию бесплатно. Новым абонентам ничего подключать не придётся - безлимитный интернет уже будет
Алина ПЕТРОВА
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Безлимитный интернет для абонентов "МегаФон"Безлимитный интернет для абонентов "МегаФон"
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С 27 августа абоненты «МегаФона» могут воспользоваться настоящим безлимитным интернетом на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум», а также «Включайся! Слушай» в некоторых регионах на самых быстрых скоростях.

«Такие условия наверняка оценят по достоинству самые активные пользователи - школьники и студенты, которым интернет нужен не только для общения и развлечений, но и для учебы. Смартфон, «начиненный» безлимитным трафиком, станет и мобильной библиотекой, и «кинозалом», где можно смотреть видео-уроки или документальные фильмы. Неограниченный объем трафика позволит абонентам линейки «Включайся!» использовать такое «учебное пособие» на высокой скорости практически круглосуточно. Напоминаем, что по данным Speedtest компании Ookla, самый быстрый мобильный интернет в России у «МегаФона», - отмечает директор Тверского отделения компании «МегаФон» Андрей Гондарь.

Лидерство по скорости на огромной территории - это следствие правильного использования ресурсов компании: используемой полосы частот, а также большого числа базовых станций. По данным Роскомнадзора, по итогам за первое полугодие 2018 года у «МегаФона» общее число базовых станций превысило 209 тысяч, что существенно больше, чем у других операторов.

Подробности о тарифах и безлимитном интернете читайте на нашем сайте.

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