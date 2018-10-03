Жители Тверской области часто умирают от случайных отравлений алкоголем

СЕГОДНЯ 17:06 2018-10-03T17:05:32+03:00

Но и любят спорт, потому в рейтинге здорового образа жизни наш регион в четвертой десятке

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Приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ) в России становится всё больше. На улицах, конечно, попадаются граждане с сигаретой, а то и с баночкой пива, однако не так часто. Подсчитать приверженцев ЗОЖ любой желающий может во время проведения массовых праздничных мероприятий. Еще несколько лет назад любой праздник городского масштаба превращался в массовую пьянку. Десятки, если не сотни людей высыпали на улицы явно в неадекватном состоянии, но времена меняются.

Год за годом увеличивается число тех, кто занимается спортом. А агентстве «РИА Рейтинг» решили посчитать, как приверженность граждан к здоровому образу жизни варьируется в зависимости от региона проживания.

Они составили таблицу ЗОЖ на основе восьми показателей, которые отражают долю населения, занимающегося физкультурой и спортом, потребление гражданами алкоголя и табака, количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем, а также долю граждан, работающих в организациях с вредными (опасными) условиями труда. Заметим, что рейтинг был составлен на основе данных Министерства спорта РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Росстата.

В лидерах рейтинга ЗОЖ оказались Северный Кавказ и Краснодарский край. Первая строчка осталось за Республикой Дагестан, следом за которой идёт Чеченская Республика. На третьем месте расположилась Кабардино-Балкарская Республика, на четвертой позиции - Краснодарский край, а замкнула призовую пятерку Республика Ингушетия.

В вышеперечисленных регионах местные жители достаточно редко курят и употребляют алкоголь. Кроме того, на вредных и опасных производствах трудится невысокая доля граждан. Что касается любителей физкультуры и спорта, то в четырех из пяти регионах их доля превышает 30%.

На дне рейтинга оказались Амурская область, Камчатский край, Еврейская автономная область, Магаданская область и Забайкальский край.

Что касается Тверской области, то по сумме различных факторов она набрала 67,6 балла из 100 возможных и оказалась на 34-м месте среди 85 субъектов РФ.

Верхневолжье могло расположиться гораздо выше, но одним из ключевых критериев при формировании рейтинга стала смертность от случайных отравлений алкоголем.

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, по сравнению с прошлым годом смертность в регионе по этому показателю подскочила сразу на 28%. И это несмотря на то, что в целом в России цифра снижается. На 100 тысяч населения в Тверской области умирают 13,7 человека, тогда как средний показатель по России составляет 4,2 человека. Таким образом, от случайных отравлений алкоголем в Тверской области умирают более чем в три раза чаше, чем в других регионах России.