2018-09-26T17:04:32+03:00
Общество

Тепло в дома Твери придёт не раньше, чем через неделю

Жилой фонд начнут подключать 3 октября
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Батареи ещё холодные Фото: КП ИжевскБатареи ещё холодные Фото: КП Ижевск
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Постановления о графиках подключения к отоплению появились на сайтах муниципалитетов Тверской области.

По официальной информации на 25 сентября, область готова к отопительному сезону на 98,7 %.

Первым делом тепло начнут подавать в школы, детские сады и больницы. Затем на очереди жилой фонд, то есть наши с вами дома.

В большинстве районов области учреждения социальной сферы должны подключить 26 или 27 сентября.

- С 1 октября тепло начнёт поступать в социальные учреждения, далее – в дома горожан, - сообщает пресс-служба администрации города Твери. - В понедельник, 1 октября, тепло начнут подключать на объектах социальной сферы – в школах, детских садах, больницах, роддомах и поликлиниках, учреждениях культуры и спорта. Процесс пуска теплоснабжения в зданиях займетнесколько дней.

В период подключения теплоснабжающим организациям поручено ежедневно предоставлять в объединённую диспетчерскую службу информацию о ходе работ.

В жилой фонд тепло начнёт поступать 3 октября. Пять дней непосредственно подключение, два дня – отладка. Затем, в течение 1-2 недель будет происходить регулировка температурного режима.

Напомним, по правилам предоставления коммунальных услуг отопительный сезон в жилом фонде должен начинаться после того, как в течение 5 дней подряд средняя температура воздуха будет не превышать восьми градусов тепла. Синоптики прогнозируют, что именно такая среднесуточная температура нас ждёт в начале октября.

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