На улице Володарского в Твери появилось новое перекрытие

СЕГОДНЯ 15:47 2018-09-26T15:51:14+03:00

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Вот и тронули тверскую землю первые заморозки. Пришла настоящая осень. Однако сырая холодная погода не может остановить бодрых ребят, которые реконструируют участок теплотрассы на улице Володарского в Твери. «Тверская генерация» проведет здесь замену участка немагистрального трубопровода, диаметр которого 70 сантиметров.

Первое перекрытие было 16 августа - ограждение поставили на участке от улицы Медниковской до улицы Симеоновской. Тогда для тверских автомобилистов перекрытая улица Володарского стала настоящей неожиданностью.

Затем перекрытие продляли до конца сентября.

И вот 26 сентября стартовал второй этап работ и перекрытие немного сдвинулось вверх по улице, теперь оно находится напротив дома № 22. Что это значит для автомобилистов? Теперь, двигаясь по улице Володарского в сторону Советской, невозможно будет повернуть на улицу Симеоновскую.

Как, впрочем, и с Симеоновской теперь нельзя выехать на Володарского.

- Работы на участке продлятся ещё около двух недель, если не случится чего-то непредвиденного, затем ещё несколько дней понадобится, чтобы привести всё в порядок и уложить асфальт, - рассказал «Комсомолке» начальник участка Андрей Великотный.

Кроме этого, на две недели перекрыта улица Медниковская в Центральном районе.

Ограничение связано с производством работ по прокладке наружных сетей водопровода и канализации к строящемуся жилому дому № 35.

Движение перекрыто от дома № 35 по улице Медниковской до Татарского переулка с 26 сентября до 23:00 часов 10 октября.

В общем, въезжая в центр города, готовьтесь к затруднениям при проезде.