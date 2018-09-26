2018-09-26T15:51:14+03:00
Общество

На улице Володарского в Твери появилось новое перекрытие

Начался второй этап реконструкции трубопровода
Игорь ДОКУЧАЕВ
Поделиться:
Улица Володарского перекрыта по-новомуУлица Володарского перекрыта по-новомуФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

Вот и тронули тверскую землю первые заморозки. Пришла настоящая осень. Однако сырая холодная погода не может остановить бодрых ребят, которые реконструируют участок теплотрассы на улице Володарского в Твери. «Тверская генерация» проведет здесь замену участка немагистрального трубопровода, диаметр которого 70 сантиметров.

Первое перекрытие было 16 августа - ограждение поставили на участке от улицы Медниковской до улицы Симеоновской. Тогда для тверских автомобилистов перекрытая улица Володарского стала настоящей неожиданностью.

Затем перекрытие продляли до конца сентября.

И вот 26 сентября стартовал второй этап работ и перекрытие немного сдвинулось вверх по улице, теперь оно находится напротив дома № 22. Что это значит для автомобилистов? Теперь, двигаясь по улице Володарского в сторону Советской, невозможно будет повернуть на улицу Симеоновскую.

Как, впрочем, и с Симеоновской теперь нельзя выехать на Володарского.

- Работы на участке продлятся ещё около двух недель, если не случится чего-то непредвиденного, затем ещё несколько дней понадобится, чтобы привести всё в порядок и уложить асфальт, - рассказал «Комсомолке» начальник участка Андрей Великотный.

Кроме этого, на две недели перекрыта улица Медниковская в Центральном районе.

Ограничение связано с производством работ по прокладке наружных сетей водопровода и канализации к строящемуся жилому дому № 35.

Движение перекрыто от дома № 35 по улице Медниковской до Татарского переулка с 26 сентября до 23:00 часов 10 октября.

В общем, въезжая в центр города, готовьтесь к затруднениям при проезде.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«МегаФон» запустил самый быстрый безлимитный интернет
Абонентам «МегаФона» на тарифах линейки «Включайся!» доступен настоящий безлимитный интернет. Для этого действующим клиентам в личном кабинете нужно подключить опцию бесплатно. Новым абонентам ничего подключать не придётся - безлимитный интернет уже будет
«Терминал» по-русски: англичанин две недели прожил в Пулково из-за проблем с документами
Британец из-за любви бросил Лондон и переехал жить в деревню под Иркутском. Но из-за просроченного вида на жительство история королевского подданного превратилась в кино
Новости 24
Антимонопольщики обнаружили нарушение закона о конкуренции в информации о повышении стоимости проезда в маршрутках Твери
20 км дорожного покрытия отремонтируют в трех районах Тверской области
20 несовершеннолетних ребят незаконно трудились в Тверской области
Школьникам в Твери рассказывают о подвиге князя Михаила Тверского
Бешенную енотовидную собаку убили в Тверской области
В Тверской области суд запретил телефонной террористке посещать рюмочные
В Тверской области отреставрировали памятник Екатерине Второй после атаки вандалов
Сильный ветер и проливные дожди ожидаются в Тверской области
Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области