Администрация Твери борется с вандалами

СЕГОДНЯ 13:24 2018-09-26T13:28:01+03:00

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Все чаще на улицах Твери можно найти следы вандалов. Хулиганы будто соревнуясь между собой пытаются нанести городского имуществу как можно больше ущерба. Например, в прошедшие выходные своей целью они выбрали популярный у тверичан парк Победы. Молодые люди разрисовали мусорные контейнеры, повредили предметы малой архитектуры и сломали фонарь.

В последнее время в парке Победы активно ведутся работы по благоустройству, которые в том числе касаются и территориальных вопросов. Так, еще два месяца назад администрация Твери расторгла концессионный договор с ООО «Традиция». Компания обещала привести парк в порядок в обмен на возможность установить в нем аттракционы, однако любовь к деньгам оказалась сильнее взятых на себя обязательств. В настоящее время благоустройством парка занимается МУП «Городской сад», которым активно помогают члены Тверского регионального отделения Союза десантников России.

Так, совместными усилиями в парке Победы были установлены лавочки и урны. Администрация Твери заявляет о том, что монтаж малых архитектурных форм будет продолжен и в дальнейшем. Кроме того, рабочие занимаются ремонтом скейт-площадки, которая в перспективе приобретет привычный для экстремалов вид. Есть в планах городских и создание верёвочного парка. Будут в парке и другие новшества, ведь концепция развития данной территории находится в стадии активной разработки.

– Мы понимаем, что парк Победы – это важное место в городе, где отдыхают многие горожане. Причём не только жители Центрального района. Поэтому мы прикладываем все усилия, чтобы территория стала более ухоженной и комфортной для прогулок. Многие жители заметили позитивные перемены, в администрацию города и района приходят письма с благодарностью. Однако все усилия могут быть сведены на нет из-за вандалов, которые почти каждую ночь портят в парке городское имущество, – рассказал глава администрации Центрального района Максим Чубуков.

Возвращаясь к теме вандалов стоит особо отметить, что только за последние два года они искурочили остановки на сумму в 3,5 млн рублей. Подсчитано, что на эти средства можно было бы, например, привести в порядок четыре тысячи квадратных метров асфальта.

Но наверное самым "любимым" объектом нападок со стороны вандалов остается бронзовая скульптура "Рыбака", которая стоит на берегу Волги. Задумайтесь, администрация Твери 17 раз меняла удочку бронзовому изваянию.

Есть у хулиганов и другие популярные места для рейдов. Часто вандалы пытаются сломать скамейки на улице Трёхсвятской, вырвать саженцы деревьев, которые высажены в центральной части города, в яблоневом саду в Московском районе и на других территориях. Не обходят они стороной и клумбы с цветами, а также фонтаны. Понятно, что восстановление объектов оказывает на городской бюджет непредвиденную нагрузку.

Что касается парка Победы, то туда вандалам дорогу стоит забыть. Так, последний рейд хулиганов попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, что ребята не просто сидели в парке и наслаждались свежим воздухом, а курочили всё, что попадалось им под руку. Собранный видеоряд уже передан в Центральный отдел полиции. Кстати, совсем скоро следить за обстановкой в парке будут Добровольные народные дружины и члены Союза десантников России.

Конечно, патрулировать и смотреть через объектив камер за порядком во всём городе не получится. Не хватит ни сил, ни средств. Красивая и благоустроенная Тверь - это общая цель. Администрация города призывает сознательных граждан проявить свою гражданскую позицию и незамедлительно сообщать об увиденных актах вандализма в полицию по телефону 112.